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    Примера. Дубль Торреса принес «Атлетико» победу и другие результаты последнего тура

    В матче 38-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1. В составе хозяев дважды отличился Фернандо Торрес, один гол на счету Адриано.У гостей забил Иньяки Уильямс.

    В параллельных встречах «Вильярреал» добился гостевой победы над «Валенсией», а «Реал Сосьедад» сравнял счет в концовке встречи с «Сельтой».

    Атлетико – Атлетик – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Торрес, 8; 2:0 – Торрес, 11; 2:1 – Уильямс, 71; 3:1 – Адриано, 89.

    Валенсия – Вильярреал – 1:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сольдадо; 1:1 – Нани, 54; 1:2 – Тригерос, 58; 1:3 – Сансоне, 88.

    Сельта – Реал Сосьедад – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Аспас (с пенальти), 54; 1:1 – Оярсабаль, 82; 2:1 – Хюльсагер, 90; 2:2 – Хуанми, 90+4.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.05.2017 19:37
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