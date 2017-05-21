Примера. Дубль Торреса принес «Атлетико» победу и другие результаты последнего тура

В матче 38-го тура чемпионата Испании «Атлетико» обыграл «Атлетик» со счетом 3:1. В составе хозяев дважды отличился Фернандо Торрес, один гол на счету Адриано.У гостей забил Иньяки Уильямс.

В параллельных встречах «Вильярреал» добился гостевой победы над «Валенсией», а «Реал Сосьедад» сравнял счет в концовке встречи с «Сельтой».

Атлетико – Атлетик – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Торрес, 8; 2:0 – Торрес, 11; 2:1 – Уильямс, 71; 3:1 – Адриано, 89.

Валенсия – Вильярреал – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Сольдадо; 1:1 – Нани, 54; 1:2 – Тригерос, 58; 1:3 – Сансоне, 88.

Сельта – Реал Сосьедад – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Аспас (с пенальти), 54; 1:1 – Оярсабаль, 82; 2:1 – Хюльсагер, 90; 2:2 – Хуанми, 90+4.

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