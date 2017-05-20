Таски – о чемпионстве «Спартака»: «Мы потрудились и получили заслуженную награду»

Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал первую победу красно-белых в чемпионате России за 16 лет.

«Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду – титул чемпионов! Мы – одна команда!», – подписал немец командное фото в инстаграме.

30-летний Таски выступает за московский клуб с 2013 года. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на полгода, после чего вернулся в столичный клуб. После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России футболист опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами и сказал о желании остаться в «Спартаке». В нынешнем сезоне Таски сыграл за команду Массимо Карерры в 19-ти матчах всех турниров.