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    Таски – о чемпионстве «Спартака»: «Мы потрудились и получили заслуженную награду»

    Защитник «Спартака» Сердар Таски прокомментировал первую победу красно-белых в чемпионате России за 16 лет.

    «Мы все очень много потрудились и в итоге получили заслуженную награду – титул чемпионов! Мы – одна команда!», – подписал немец командное фото в инстаграме.

    30-летний Таски выступает за московский клуб с 2013 года. В феврале 2016 года защитник был арендован «Баварией» на полгода, после чего вернулся в столичный клуб. После победы над ЦСКА (2:1) в матче 26-го тура чемпионата России футболист опроверг информацию о переговорах с турецкими клубами и сказал о желании остаться в «Спартаке». В нынешнем сезоне Таски сыграл за команду Массимо Карерры в 19-ти матчах всех турниров.

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    Источник: Instagram

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    20.05.2017 00:45
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