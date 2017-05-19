Источник: Рибери может перейти в «Трабзонспор»

Вингер «Баварии» Франк Рибери согласовал условия соглашения с турецким «Трабзонспором», сообщает местное издание Milliyet. По информации источника, годовой оклад француза может составить три миллиона евро плюс бонусы. О сроке контракта не сообщается. В качестве промежуточной суммы перехода турецкий ресурс называет 5 миллионов евро. Сделка пока не состоялась.

В текущем сезоне Рибери забил четыре гола и отдал 16 результативных передач в 31-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В апреле мюнхенский клуб досрочно стал чемпионом Германии.

Причиной возможного ухода Рибери считается конфликт с главным тренером Карло Анчелотти.