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    Источник: Рибери может перейти в «Трабзонспор»

    Вингер «Баварии» Франк Рибери согласовал условия соглашения с турецким «Трабзонспором», сообщает местное издание Milliyet. По информации источника, годовой оклад француза может составить три миллиона евро плюс бонусы. О сроке контракта не сообщается. В качестве промежуточной суммы перехода турецкий ресурс называет 5 миллионов евро. Сделка пока не состоялась.

    В текущем сезоне Рибери забил четыре гола и отдал 16 результативных передач в 31-м матче всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает 34-летнего футболиста в 8 миллионов евро. В апреле мюнхенский клуб досрочно стал чемпионом Германии.

    Причиной возможного ухода Рибери считается конфликт с главным тренером Карло Анчелотти.

    Источник: Milliyet

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    19.05.2017 21:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +69

      Pinasonic 30 мая 2017, 11:33

      Манжукич, Насри теперь Рибери всех сватают в Турцию)

      0
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      Рейтинг: +14

      CabbaBayern 19 мая 2017, 22:58

      Хороший игрок, года 2 минимум сыграет в Турции.. но Баварии нужен более сильный и скоростной технарь..

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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 19 мая 2017, 22:47

      В Баварии 12 миллионов, а тут 3 - конечно перейдёт с учётом его игры высокого уровня.

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