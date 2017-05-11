Анчелотти снова поссорился с Рибери

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался недоволен грубыми действиями полузащитника Франка Рибери на тренировке команды. В одном из моментов француз позволил себе грубый фол в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, а затем пострадал нападающий Томас Мюллер и хавбек Артуро Видаль.

После этого Анчелотти подозвал к себе Рибери, высказал ему претензии, на что француз ответил. Перепалка едва не переросла в ссору, но вовремя вмешался Мюллер, которому удалось погасить страсти.

Напомним, что о конфликте Анчелотти и Рибери в этом сезоне сообщалось несколько раз. При этом обе стороны предпочитают никак не комментировать данную ситуацию.