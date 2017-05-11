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    Анчелотти снова поссорился с Рибери

    Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался недоволен грубыми действиями полузащитника Франка Рибери на тренировке команды. В одном из моментов француз позволил себе грубый фол в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, а затем пострадал нападающий Томас Мюллер и хавбек Артуро Видаль.

    После этого Анчелотти подозвал к себе Рибери, высказал ему претензии, на что француз ответил. Перепалка едва не переросла в ссору, но вовремя вмешался Мюллер, которому удалось погасить страсти.

    Напомним, что о конфликте Анчелотти и Рибери в этом сезоне сообщалось несколько раз. При этом обе стороны предпочитают никак не комментировать данную ситуацию.

    Источник: Bild

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    11.05.2017 07:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 11 мая 2017, 10:25

      Рибери пора на пенсию.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +465

      Barsuk52 11 мая 2017, 09:19

      у рибери крыша поехала

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 11 мая 2017, 09:14

      Маленькие шалости в большом клубе..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 11 мая 2017, 09:14

      и кто первый из них уйдет?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof 11 мая 2017, 08:24

      Рибери неадекватный тип.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6564

      Nikiforof > BeB. 11 мая 2017, 08:48

      Нет я с ним не знаком, ты посмотри его интервью, да и все
      знакомые Французы говорят о нем крайне негативно.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1053

      Munez89 11 мая 2017, 08:06

      Рибери гандон

      -1
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > Munez89 11 мая 2017, 10:40

      Спасибо. Ваше мнение очень важно для всех нас.

      3
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