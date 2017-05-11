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Анчелотти снова поссорился с Рибери

11 мая 2017, 07:43
8

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти остался недоволен грубыми действиями полузащитника Франка Рибери на тренировке команды. В одном из моментов француз позволил себе грубый фол в борьбе с полузащитником Дугласом Костой, а затем пострадал нападающий Томас Мюллер и хавбек Артуро Видаль.

После этого Анчелотти подозвал к себе Рибери, высказал ему претензии, на что француз ответил. Перепалка едва не переросла в ссору, но вовремя вмешался Мюллер, которому удалось погасить страсти.

Напомним, что о конфликте Анчелотти и Рибери в этом сезоне сообщалось несколько раз. При этом обе стороны предпочитают никак не комментировать данную ситуацию.

Источник: Bild
Германия. Бундеслига Бавария Рибери Франк Видаль Артуро Мюллер Томас Коста Дуглас Анчелотти Карло
Комментарии (8)
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Munez89
1494479180
Рибери гандон
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Nikiforof
1494480245
Рибери неадекватный тип.
Ответить
ПФК ЦСКА Моscow
1494483274
и кто первый из них уйдет?
Ответить
Абу Зейд Небесный
1494483289
Маленькие шалости в большом клубе..
Ответить
Barsuk52
1494483553
у рибери крыша поехала
Ответить
slavko33002
1494487531
Рибери пора на пенсию.
Ответить
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