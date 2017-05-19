Кверквелия поддержал болельщиков «Спартака»

Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не стал осуждать болельщиков «Спартака», которые выбежали на поле отпраздновать чемпионство после встречи с «Тереком» (3:0).

– Известно, сколько лет «Спартак» не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво.

В команде играют два моих друга – Жано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.

– Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?

– Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям.