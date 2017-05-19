Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кверквелия поддержал болельщиков «Спартака»

    Защитник «Локомотива» Соломон Кверквелия не стал осуждать болельщиков «Спартака», которые выбежали на поле отпраздновать чемпионство после встречи с «Тереком» (3:0).

    – Известно, сколько лет «Спартак» не был чемпионом, и мне понятно, какие эмоции вызвало у поклонников команды завоевание золотых медалей. Саму игру я не видел, но смотрел фото и видео празднования. Там было очень красиво.

    В команде играют два моих друга – Жано и Георгий Джикия, и сразу после того как команда завоевала чемпионство, я их поздравил.

    – Вы бы на их месте не испугались, если бы на вас побежала такая толпа болельщиков?

    – Нет, они ведь все были радостные. Когда люди становятся чемпионами, на поле все едины – и болельщики, и футболисты. Они вместе радовались такому успеху. Я хорошо отношусь к таким акциям.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.05.2017 11:17
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон 19 мая 2017, 12:54

      похоже и он
      не прочь в Спартак перейти
      неплохой защитник, пригодился бы
      наверное
      .

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 > Робинзон 19 мая 2017, 14:57

      А ты думаешь в нашем чемпионате еще остались футболисты, которые не хотят попасть в Спартак? А те кто говорят, что не хотят, просто знают на 100%, что их туда никогда не пригласят.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > Andrey160268 19 мая 2017, 16:17

      думаю есть
      вот Фернандеса из ЦСКА
      неплохо было бы пригласить
      но он не пойдёт
      .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +581

      Робинзон > O-Z 19 мая 2017, 22:52

      Чорлука хорош
      это не Дзюба

      Артёмка даже не поздравил клуб
      который ему путёвку в жизнь выдал
      .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +581

      Чеба 19 мая 2017, 12:06

      Это было ЗРЕЛИЩЕ!!! Всем спасибо!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 19 мая 2017, 11:59

      Соломон, молоток!!!

      6
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11