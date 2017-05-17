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    Примера. 50-й мяч Роналду в сезоне помог «Реалу» переиграть «Сельту»

    «Реал» в перенесенной встрече 21-го тура Ла Лиги обыграл «Сельту» со счетом 4:1. Джон Гуидетти, Карим Бензема и Тони Кроос забили по голу, а Криштиану Роналду оформил дубль. На счету португальца теперь 51 гол в нынешнем сезоне. «Бомбардир» писал о том, что благодаря первому в матче в Виго португалец вышел на первое место среди лучшим бомбардиров топ-5 лиг Европы в истории.

    Команда Зинедина Зидана набрала 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» с 44-мя баллами находится на 13-м.

    Испания. Примера. 21-й тур (перенесенный матч)

    Сельта – Реал – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Роналду, 10; 0:2 – Роналду, 48; 1:2 – Гуидетти, 69; 1:3 – Бензема, 70; 1:4 – Кроос, 88.

    Удаления: Аспас, 62 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.05.2017 23:52
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 мая 2017, 00:05

      Браво,"Реал"! Мои поздравления всем болельщикам королевского клуба...Одно очко,и всё...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 18 мая 2017, 00:02

      Молодцы

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +3101

      ЖОРРО 18 мая 2017, 00:00

      Молодцы!!!!Остался ещё один шаг сделать в Малаге...вперёд Реал!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Evklid 17 мая 2017, 23:57

      51?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +487

      Schicko_008 > Evklid 18 мая 2017, 00:07

      вместе со сборными

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      Evklid > Schicko_008 18 мая 2017, 00:11

      со сборными 48.ЧЕ 2016 относится к сезону 2015-16

      0
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