Примера. 50-й мяч Роналду в сезоне помог «Реалу» переиграть «Сельту»

«Реал» в перенесенной встрече 21-го тура Ла Лиги обыграл «Сельту» со счетом 4:1. Джон Гуидетти, Карим Бензема и Тони Кроос забили по голу, а Криштиану Роналду оформил дубль. На счету португальца теперь 51 гол в нынешнем сезоне. «Бомбардир» писал о том, что благодаря первому в матче в Виго португалец вышел на первое место среди лучшим бомбардиров топ-5 лиг Европы в истории.

Команда Зинедина Зидана набрала 90 очков и занимает первое место в турнирной таблице. «Сельта» с 44-мя баллами находится на 13-м.

Испания. Примера. 21-й тур (перенесенный матч)

Сельта – Реал – 1:4 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Роналду, 10; 0:2 – Роналду, 48; 1:2 – Гуидетти, 69; 1:3 – Бензема, 70; 1:4 – Кроос, 88.

Удаления: Аспас, 62 – нет.

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