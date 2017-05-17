Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в истории

«Сельта» принимает «Реал» в рамках встречи 21-го тура чемпионата Испании. На 10-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет.

31-летний португалец забил 367-й гол в 460-ти матчах в рамках топ-5 национальных чемпионатов Европы. Показатель является ведущим среди всех игроков в истории соревнований данного сектора. Предыдущим лидером был чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джимми Гривз. Нападающий выступал за «Челси», «Милан» и «Тоттенхэм».

Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году за лиссабонский «Спортинг». В июне 2003 года португалец перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2009 состоялся трансфер в «Реал» за рекордные на тот момент 93,4 миллиона евро.