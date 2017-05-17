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    Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в истории

    «Сельта» принимает «Реал» в рамках встречи 21-го тура чемпионата Испании. На 10-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет.

    31-летний португалец забил 367-й гол в 460-ти матчах в рамках топ-5 национальных чемпионатов Европы. Показатель является ведущим среди всех игроков в истории соревнований данного сектора. Предыдущим лидером был чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джимми Гривз. Нападающий выступал за «Челси», «Милан» и «Тоттенхэм».

    Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году за лиссабонский «Спортинг». В июне 2003 года португалец перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2009 состоялся трансфер в «Реал» за рекордные на тот момент 93,4 миллиона евро.

    Источник: ESPN

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    17.05.2017 22:30
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +24829

      dok66 18 мая 2017, 12:20

      Роналду скоро перепишет вообще все рекорды ! Молодец !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 18 мая 2017, 10:04

      Источник, переводчик, редактор - ему 32.

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 18 мая 2017, 00:13

      Когда очень надо,Криш забьет обязательно...Без вопросов...

      1
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      Рейтинг: +86

      Александр Svirgun 18 мая 2017, 00:02

      РОНАЛДУ ЛУЧШИЙ!!! Желаю ему достичь новых побед и наград. Достоин!

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 17 мая 2017, 23:58

      Роналду,ему нет равных.Всех обогнал молодец и главный С ПОБЕДОЙ , РЕАЛ МАДРИД!№ 1 в планете





      2
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > САНЁК17 18 мая 2017, 00:00

      Первый плонете если малагу не победит 5 год без чемпионства останется

      -1
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      Рейтинг: +226

      Kybik-Pybik 17 мая 2017, 23:43

      Оба... вот это крутое достижение...

      1
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 17 мая 2017, 23:17

      Криш машина, набрал форму. Удачи Ювентусу, она им точно понадобиться!

      0
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      Рейтинг: +313

      de bruyne > ivanuha_1987 17 мая 2017, 23:59

      Ты хоть первый тайм смотрел... с такой дырой защитой юви 4 5 засадил бы реалу... варан как столб сегодня был

      0
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      Рейтинг: +24996

      bset 17 мая 2017, 23:00

      31-летний или все-таки 31-й? И кто те 30 португальцев, что впереди Роналду?)

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