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Роналду – лучший бомбардир топ-5 лиг Европы в истории

17 мая 2017, 22:30
10

«Сельта» принимает «Реал» в рамках встречи 21-го тура чемпионата Испании. На 10-й минуте нападающий Криштиану Роналду открыл счет.

31-летний португалец забил 367-й гол в 460-ти матчах в рамках топ-5 национальных чемпионатов Европы. Показатель является ведущим среди всех игроков в истории соревнований данного сектора. Предыдущим лидером был чемпион мира-1966 в составе сборной Англии Джимми Гривз. Нападающий выступал за «Челси», «Милан» и «Тоттенхэм».

Роналду начал профессиональную карьеру в 2002 году за лиссабонский «Спортинг». В июне 2003 года португалец перешел в «Манчестер Юнайтед». В августе 2009 состоялся трансфер в «Реал» за рекордные на тот момент 93,4 миллиона евро.

Источник: ESPN
Испания. Примера Реал Роналду Криштиану
Комментарии (10)
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bset
1495051244
31-летний или все-таки 31-й? И кто те 30 португальцев, что впереди Роналду?)
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ivanuha_1987
1495052233
Криш машина, набрал форму. Удачи Ювентусу, она им точно понадобиться!
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Kybik-Pybik
1495053789
Оба... вот это крутое достижение...
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САНЁК17
1495054737
Роналду,ему нет равных.Всех обогнал молодец и главный С ПОБЕДОЙ , РЕАЛ МАДРИД!№ 1 в планете


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Александр Svirgun
1495054924
РОНАЛДУ ЛУЧШИЙ!!! Желаю ему достичь новых побед и наград. Достоин!
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dzhanavar
1495055614
Когда очень надо,Криш забьет обязательно...Без вопросов...
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ItalianFootball
1495091080
Источник, переводчик, редактор - ему 32.
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dok66
1495099221
Роналду скоро перепишет вообще все рекорды ! Молодец !
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