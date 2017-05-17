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    Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки на поле

    Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы с этого года будут получать кубки за победу в турнирах прямо на поле. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

    «Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.

    Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня, встретятся «Реал» и «Ювентус». В решающем матче за кубок Лиги Европы, запланированном на 24 мая, сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

    Источник: УЕФА

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    17.05.2017 17:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 22 мая 2017, 19:58

      Наконец то дошло что приятно видеть команду победителей которая радуется на поле, а не на трибуне

      1
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 17 мая 2017, 18:11

      правильно в фифе давно так )))) а если серьезно то все правильно

      0
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      Рейтинг: +88

      hans6978T 17 мая 2017, 17:55

      Ну а что, вроде всё правильно.

      0
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      Рейтинг: +100

      prostoGorbunov 17 мая 2017, 17:48

      Этот Президент уже сделал больше полезного, чем Платини за десятилетия!!)

      3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 17 мая 2017, 17:24

      И это правильно ! На поле все решается , а не на трибунах !

      4
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      Рейтинг: +475

      sandutzu 17 мая 2017, 17:23

      вот это правильно!!!!
      никогда не понимал это вручение на трибунах

      2
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