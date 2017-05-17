Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки на поле

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы с этого года будут получать кубки за победу в турнирах прямо на поле. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня, встретятся «Реал» и «Ювентус». В решающем матче за кубок Лиги Европы, запланированном на 24 мая, сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».