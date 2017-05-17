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Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы будут получать кубки на поле

17 мая 2017, 17:01
6

Победители Лиги чемпионов и Лиги Европы с этого года будут получать кубки за победу в турнирах прямо на поле. Об этом заявил президент УЕФА Александер Чеферин.

«Поле – это сцена для футболистов, и только оно годится для того, чтобы отметить их достижения. Смысл в том, что официальные лица должны спуститься с трибун к футболистам, на их сцену, чтобы вручить медали, кубок и отдать должное игрокам», – сказал Чеферин.

Напомним, что в финале Лиги чемпионов, который состоится 3 июня, встретятся «Реал» и «Ювентус». В решающем матче за кубок Лиги Европы, запланированном на 24 мая, сойдутся «Манчестер Юнайтед» и «Аякс».

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Лига Европы
Комментарии (6)
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sandutzu
1495030991
вот это правильно!!!! никогда не понимал это вручение на трибунах
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dok66
1495031061
И это правильно ! На поле все решается , а не на трибунах !
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prostoGorbunov
1495032511
Этот Президент уже сделал больше полезного, чем Платини за десятилетия!!)
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hans6978T
1495032940
Ну а что, вроде всё правильно.
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anri1703
1495033871
правильно в фифе давно так )))) а если серьезно то все правильно
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FCZenit1990
1495472310
Наконец то дошло что приятно видеть команду победителей которая радуется на поле, а не на трибуне
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