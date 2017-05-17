Молодежное первенство. «Зенит» проиграл «Краснодару», «Рубин» выиграл у ЦСКА

Завершились два матча 29-го тура молодежного первенства России. «Зенит» на своем поле потерпел поражение от «Краснодара», а ЦСКА на выезде с минимальным счетом уступил «Рубину».

Напомним, игры с участием основных команд начнутся сегодня в 19:30 по московскому времени.

Чемпионат России. Молодежное первенство. 29-й тур

Зенит (мол.) – Краснодар (мол.) – 1:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Игнатьев, 7; 0:2 – Григорян, 56; 0:3 – Уткин, 78; 1:3 – Денисов, 90.

Рубин (мол.) – ЦСКА (мол.) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Шабанов, 63.

Календарь молодежного первенства

Турнирная таблица молодежного первенства