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  • Смольников: «Хорошо, что «Зенит» примет «Краснодар» на «Петровском», так будет лучше для всех»

Смольников: «Хорошо, что «Зенит» примет «Краснодар» на «Петровском», так будет лучше для всех»

16 мая 2017, 12:42
8

Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что проведение матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на стадионе «Петровский» – хорошее решение. Также игрок заявил, что в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов не все будет зависеть он петербургской команды.

Напомним, за два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от ЦСКА на одно очко.

«Всех обрадовало то, что матч с «Краснодаром» мы будем играть на «Петровском». Завтра сыграем на хорошем поле, так будет лучше для всех. Мы играем дома, у нас есть шансы на успех в матче с «горожанами». Конечно, не все зависит от нас, но эта игра очень важна в плане потенциального попадания в Лигу чемпионов. «Краснодар» – хорошая команда, думаю, будет очень интересно. Состав на Кубок конфедераций? Я рад, что попал в список. Для любого спортсмена это большая честь – представлять свою страну.

У ЦСКА календарь оставшихся игр легче? Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается только побеждать в своих матчах и надеяться, что армейцы допустят осечку. В Самаре понимали, что отступать уже некуда. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, нам было легче, могли забивать и больше. Но второй тайм начали не так, как первый. Хорошо, что победили», – сказал Смольников.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар Смольников Игорь
Комментарии (8)
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DQ1
1494931714
Да, со стадионом обосрались нормально))
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Mahone
1494931873
А какая разница? Где играть,глупости,ностальгия что ли?Класс есть класс и так выиграете Краснодар
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тётя ASYA
1494939496
Немытые новую поляну не признают.Вернее признают что это помойка а не стад
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Бугимен
1494940838
Удачи Краснодару!Хочу их видеть ЛЕ, без Шалимова!
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Zubo
1494942968
Краснодару будет "хорошо" главное
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