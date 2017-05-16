Смольников: «Хорошо, что «Зенит» примет «Краснодар» на «Петровском», так будет лучше для всех»

Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что проведение матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на стадионе «Петровский» – хорошее решение. Также игрок заявил, что в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов не все будет зависеть он петербургской команды.

Напомним, за два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от ЦСКА на одно очко.

«Всех обрадовало то, что матч с «Краснодаром» мы будем играть на «Петровском». Завтра сыграем на хорошем поле, так будет лучше для всех. Мы играем дома, у нас есть шансы на успех в матче с «горожанами». Конечно, не все зависит от нас, но эта игра очень важна в плане потенциального попадания в Лигу чемпионов. «Краснодар» – хорошая команда, думаю, будет очень интересно. Состав на Кубок конфедераций? Я рад, что попал в список. Для любого спортсмена это большая честь – представлять свою страну.

У ЦСКА календарь оставшихся игр легче? Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается только побеждать в своих матчах и надеяться, что армейцы допустят осечку. В Самаре понимали, что отступать уже некуда. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, нам было легче, могли забивать и больше. Но второй тайм начали не так, как первый. Хорошо, что победили», – сказал Смольников.

Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.