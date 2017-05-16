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    Смольников: «Хорошо, что «Зенит» примет «Краснодар» на «Петровском», так будет лучше для всех»

    Защитник «Зенита» Игорь Смольников отметил, что проведение матча 29-го тура РФПЛ с «Краснодаром» на стадионе «Петровский» – хорошее решение. Также игрок заявил, что в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов не все будет зависеть он петербургской команды.

    Напомним, за два тура до завершения чемпионата сине-бело-голубые располагаются на третьей строчке в турнирной таблице и отстают от ЦСКА на одно очко.

    «Всех обрадовало то, что матч с «Краснодаром» мы будем играть на «Петровском». Завтра сыграем на хорошем поле, так будет лучше для всех. Мы играем дома, у нас есть шансы на успех в матче с «горожанами». Конечно, не все зависит от нас, но эта игра очень важна в плане потенциального попадания в Лигу чемпионов. «Краснодар» – хорошая команда, думаю, будет очень интересно. Состав на Кубок конфедераций? Я рад, что попал в список. Для любого спортсмена это большая честь – представлять свою страну.

    У ЦСКА календарь оставшихся игр легче? Мы сами потеряли очки, это наши проблемы. Остается только побеждать в своих матчах и надеяться, что армейцы допустят осечку. В Самаре понимали, что отступать уже некуда. Хорошо, что забили два быстрых гола. Игра перевернулась, нам было легче, могли забивать и больше. Но второй тайм начали не так, как первый. Хорошо, что победили», – сказал Смольников.

    Поединок «Зенит» – «Краснодар» состоится в среду, 17 мая. Начало – в 19:30 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    16.05.2017 12:42
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 16 мая 2017, 16:56

      Краснодару будет "хорошо" главное

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 мая 2017, 16:20

      Удачи Краснодару!Хочу их видеть ЛЕ, без Шалимова!

      1
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      Рейтинг: +699

      тётя ASYA 16 мая 2017, 15:58

      Немытые новую поляну не признают.Вернее признают что это помойка а не стад

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo > тётя ASYA 16 мая 2017, 17:03

      Какой ты гигиеничный, ну посмотри , пройдёт время и сделают поле, и будет оно лучшее в Европе если не в мире, и сам стадион грандиозный и без него, у будет сборная России на нём побеждать Голландию и Бразилию ! И ты болеть будешь за наших...

      0
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      Рейтинг: +2523

      Чермындыр > Zubo 16 мая 2017, 17:05

      Свежо предание, да верится струдом

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 16 мая 2017, 13:51

      А какая разница? Где играть,глупости,ностальгия что ли?Класс есть класс и так выиграете Краснодар

      1
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      Рейтинг: +168

      DQ1 16 мая 2017, 13:48

      Да, со стадионом обосрались нормально))

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      Рейтинг: +2336

      den161 > DQ1 16 мая 2017, 15:51

      клуб то тут не при чем

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