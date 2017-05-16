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    Конте: «Терри помог мне в дебютном сезоне в «Челси»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил роль защитника команды Джона Терри.

    «Терри – невероятный человек. Он очень помог мне в моем дебютном сезоне в «Челси», сыграв фантастическую роль как на поле, так и за его пределами.

    В матче с «Уотфордом» он показал всем, что может смело продолжать карьеру. Я рад за него, он забил отличный гол. С нетерпением жду, когда он поднимет чемпионский кубок в воскресенье. Терри заслуживает этого», – сказал Конте.

    Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона. В матче с «Уотфордом» он стал автором одного из забитых голов.

    Источник: BBC

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    16.05.2017 08:56
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +214

      Yurini 17 мая 2017, 00:15

      Терри - Легенда!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > sovok 17 мая 2017, 16:52

      Да базару нет! Согласен" таких футболистов очень и очень мало! Велик!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 16 мая 2017, 10:03

      Правду говорят, что настоящие капитаны и вне поля капитаны.

      0
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