Конте: «Терри помог мне в дебютном сезоне в «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте оценил роль защитника команды Джона Терри.

«Терри – невероятный человек. Он очень помог мне в моем дебютном сезоне в «Челси», сыграв фантастическую роль как на поле, так и за его пределами.

В матче с «Уотфордом» он показал всем, что может смело продолжать карьеру. Я рад за него, он забил отличный гол. С нетерпением жду, когда он поднимет чемпионский кубок в воскресенье. Терри заслуживает этого», – сказал Конте.

Напомним, ранее стало известно, что Терри покинет «Челси» по окончании сезона. В матче с «Уотфордом» он стал автором одного из забитых голов.