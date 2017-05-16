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    Аспиликуэта: «Мы лидируем с 12-го тура. Стабильность «Челси» очевидна»

    Защитник «Челси» Сезар Аспиликуэта, ставший автором одного из забитых мячей в матче 28-го тура АПЛ против «Уотфорда» (4:3), поделился эмоциями от победы.

    «Да, мы много пропустили. Но важно, что мы смогли забить еще больше. Все-таки это первая игра после того, как мы стали чемпионами. Мы были готовы к трудностям. Но закончить чемпионат хотелось бы на позитивной ноте, поэтому нужно набрать как можно больше очков. Мы лидируем с 12-го тура, поэтому наша стабильность очевидна. Мы не паниковали после поражений, сохраняли целостность коллектива. Отмечу «Тоттенхэм». Они были очень сильны, но мы не отдали титул. Приятно забить свой первый гол в этом сезоне АПЛ после того, как клуб стал чемпионом. Это был особенный момент для меня», – сказал футболист.

    «Челси» досрочно обеспечил себе золотые медали в чемпионате Англии.

    Источник: BBC

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    16.05.2017 00:42
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    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1564

      Decorhome 16 мая 2017, 10:30

      Челси заслужили победу в чемпионате

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +259

      pzdc. 16 мая 2017, 00:50

      Чемпионы..)

      0
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