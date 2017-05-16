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    Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

    Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выразил надежду, что на чемпионате мира-2018, который пройдет в России не будет проявления расизма. По словам футболиста, он верит, что в ближайшее время это явление исчезнет.

    «Я никогда не подвергался расизму в России, и надеюсь, его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет во всем мире. К сожалению, некоторые другие футболисты страдали в России из-за расизма, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл. Потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что никогда не страдал из-за нее», – приводит слова бразильца GloboEsporte.

    Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.05.2017 00:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1168

      Argon 16 мая 2017, 12:03

      Только в России слово "Негр" не является ругательством. Какой россизм?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 16 мая 2017, 09:45

      обманывает наверняка, но именно так создается имидж нашего чемпионата, спасибо ему за это)

      1
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      Рейтинг: +458

      Болельщик Реал Мадрида 16 мая 2017, 08:59

      Какой расизм! Этот чернокожий парень, был любимцем целой страны на протяжении лет пяти, семи. Победа ЦСКА в кубке УЕФА, вообще была гордосью РФС, до того самого момента как нефте-газовый "мешок" не выиграл этот кубок снова.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +328

      ИванЯ 16 мая 2017, 08:29

      Расизм выгоден в первую очередь темнокожим, строят из себя обиженных и на этом играют, если белого назвать белым это норм, а черного назвать черным это расизм. Будь норм человеком и никто тебя не обидит.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +979

      directorpg 16 мая 2017, 03:04

      В России никогда не было расизма.

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > directorpg 16 мая 2017, 12:10

      и секса)))))))))

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz 16 мая 2017, 00:44

      Попробуй поиграть год-другой в "культурной столице"... но не исключено что Вагнера то Лава даже там "простят")

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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн > xColaz 16 мая 2017, 01:44

      Странный комментарий

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