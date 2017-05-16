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  • Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

16 мая 2017, 00:36
8

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выразил надежду, что на чемпионате мира-2018, который пройдет в России не будет проявления расизма. По словам футболиста, он верит, что в ближайшее время это явление исчезнет.

«Я никогда не подвергался расизму в России, и надеюсь, его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет во всем мире. К сожалению, некоторые другие футболисты страдали в России из-за расизма, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл. Потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что никогда не страдал из-за нее», – приводит слова бразильца GloboEsporte.

Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Кубок конфедераций ЦСКА Вагнер Лав
Комментарии (8)
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xColaz
1494884658
Попробуй поиграть год-другой в "культурной столице"... но не исключено что Вагнера то Лава даже там "простят")
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directorpg
1494893059
В России никогда не было расизма.
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ИванЯ
1494912548
Расизм выгоден в первую очередь темнокожим, строят из себя обиженных и на этом играют, если белого назвать белым это норм, а черного назвать черным это расизм. Будь норм человеком и никто тебя не обидит.
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Болельщик Реал Мадрида
1494914356
Какой расизм! Этот чернокожий парень, был любимцем целой страны на протяжении лет пяти, семи. Победа ЦСКА в кубке УЕФА, вообще была гордосью РФС, до того самого момента как нефте-газовый "мешок" не выиграл этот кубок снова.
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ПФК ЦСКА Моscow
1494917140
обманывает наверняка, но именно так создается имидж нашего чемпионата, спасибо ему за это)
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Argon
1494925405
Только в России слово "Негр" не является ругательством. Какой россизм?
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