Вагнер Лав заявил, что никогда не подвергался расизму в России

Бывший нападающий ЦСКА Вагнер Лав выразил надежду, что на чемпионате мира-2018, который пройдет в России не будет проявления расизма. По словам футболиста, он верит, что в ближайшее время это явление исчезнет.

«Я никогда не подвергался расизму в России, и надеюсь, его не будет на чемпионате мира. Мы все надеемся, что он исчезнет во всем мире. К сожалению, некоторые другие футболисты страдали в России из-за расизма, это я хорошо помню. Один мой друг подвергся расизму в городе, в котором играл. Потом я отказался ехать в этот город. Надеюсь, что эта проблема исчезнет, и благодарю бога, что никогда не страдал из-за нее», – приводит слова бразильца GloboEsporte.

Форвард выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также в 2013 году.