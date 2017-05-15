Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гендиректор «Динамо»: «С отношением Дьякова к футболу он никому уже не будет нужен»

    Руководство «Динамо» не скрывает, что планирует расторгнуть соглашение с защитником Виталием Дьяковым в одностороннем порядке, если в ближайшее время не найдет ему достойной команды. Стоит отметить, что первую половину сезона Дьяков провел в аренде в «Томи», затем вернулся в стан столичной команды из-за долгов томского клуба. За бело-голубых игрок в текущем сезоне не выступал.

    «Если мы не найдем ему достойной команды в ближайшее время, то мы с ним можем расторгнуть контракт в одностороннем порядке. С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен. Виталий видимо забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так.

    При этом есть еще ряд игроков, с которыми мы можем поступить аналогичным образом», – рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

    В первой части первенства Дьяков сыграл за «Томь» 14 встреч и забил в них один гол. Также за свою карьеру защитник выступал в таких клубах, как «Ростов» и «Локомотив». В 2012 году провел два матча за вторую сборную России.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.05.2017 11:44
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 15 мая 2017, 13:58

      Погребняка туда же

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 мая 2017, 13:47

      А был в свое время перспективным, остался бы в Ростове, дождался бы Бердыева, он бы из него полноценного сборника сделал.
      А так что уже вспоминать, дакабы во рту росли грибы....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11