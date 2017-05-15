Гендиректор «Динамо»: «С отношением Дьякова к футболу он никому уже не будет нужен»

Руководство «Динамо» не скрывает, что планирует расторгнуть соглашение с защитником Виталием Дьяковым в одностороннем порядке, если в ближайшее время не найдет ему достойной команды. Стоит отметить, что первую половину сезона Дьяков провел в аренде в «Томи», затем вернулся в стан столичной команды из-за долгов томского клуба. За бело-голубых игрок в текущем сезоне не выступал.

«Если мы не найдем ему достойной команды в ближайшее время, то мы с ним можем расторгнуть контракт в одностороннем порядке. С его сегодняшним отношением к футболу он никому уже не будет нужен. Виталий видимо забыл, где он находится. Не вижу смысла держать его в команде просто так.

При этом есть еще ряд игроков, с которыми мы можем поступить аналогичным образом», – рассказал генеральный директор бело-голубых Евгений Муравьев.

В первой части первенства Дьяков сыграл за «Томь» 14 встреч и забил в них один гол. Также за свою карьеру защитник выступал в таких клубах, как «Ростов» и «Локомотив». В 2012 году провел два матча за вторую сборную России.