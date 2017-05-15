Энрике считает, что «Барселона» находится на пике формы

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 37-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (4:1). По словам специалиста, его команда находится на пике своей формы.

«Я ожидал именно такую игру. Мы должны были оказывать на соперника давление, потому что они умеют обращаться с мячом. Мы действовали так, как надо и я доволен победой. Осталась лишь одна игра, которую просто необходимо победить. Я уверен, мы сможем это сделать. Только победив мы сможем завоевать титул. Усталось? Это не про нас. Мы идеально готовы. «Барселона» сейчас на пике формы», – сказал Энрике.

«Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея одинаковое количество очков с «Реалом», у которого есть одна игра в запасе.