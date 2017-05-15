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    Энрике считает, что «Барселона» находится на пике формы

    Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике подвел итоги матча 37-го тура Примеры против «Лас-Пальмаса» (4:1). По словам специалиста, его команда находится на пике своей формы.

    «Я ожидал именно такую игру. Мы должны были оказывать на соперника давление, потому что они умеют обращаться с мячом. Мы действовали так, как надо и я доволен победой. Осталась лишь одна игра, которую просто необходимо победить. Я уверен, мы сможем это сделать. Только победив мы сможем завоевать титул. Усталось? Это не про нас. Мы идеально готовы. «Барселона» сейчас на пике формы», – сказал Энрике.

    «Барселона» лидирует в чемпионате Испании, имея одинаковое количество очков с «Реалом», у которого есть одна игра в запасе.

    Источник: Football Espana

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    15.05.2017 00:29
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +571

      levon_man 15 мая 2017, 08:28

      А кому нужен пик в конце сезона, когда продули все что можно?

      -1
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      Рейтинг: +18

      Idol777 15 мая 2017, 07:47

      Я бы назвал этот ПИК-СПАДОМ! Вообще никакая трансферная политика!

      0
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 15 мая 2017, 05:54

      Пик не очень,но с ПСЖ справились

      0
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      Рейтинг: +182

      KsiroN 15 мая 2017, 04:45

      Два позорных разгрома в ЛЧ на выезде, отличная форма!

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 15 мая 2017, 00:47

      ЛУИС, НА ПИК НАДО БЫЛО ВЫХОДИТЬ ПРОТИВ ЮВЕ, а так это просто базар, не думаю что барсу устроит только кубок испании в этом сезоне, но это будет так!

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