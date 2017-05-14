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    Гершкович: «Каррера по факту сработал гораздо эффективнее Луческу»

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил неудовлетворительную работу Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». Отечественный специалист считает, что питерский клуб совершил ошибки при селекции.

    «Луческу, как и Каррера, впервые работает в России и столкнулся с задачей подготовить команду зимой, во время такой длительной паузы. И как Каррера поднял «физику» «Спартаку», мотивировал подопечных, и как это сделал Луческу… Мирча, безусловно, хороший специалист, но явно просматриваются его зимние ошибки.

    «Зенит» в первых весенних турах оказался функционально слабым, тренер не мог стабилизировать состав. Вызывает серьезные вопросы селекция. Пришло очень много игроков, коллектива что-то не наблюдается. Жулиано и Мак в первой части сезона смотрелись здорово, а весной какие-то разобранные. Сказалась, видимо, и потеря Витселя. Так что Каррера по факту сработал гораздо эффективнее», – заявил Гершкович.

    «Зенит» продолжает борьбу за второе место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.05.2017 08:19
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 14 мая 2017, 11:30

      Ну это и так понятно..., взгянув на таблицу чемпа. Могу даже продолжить в духе этого "высказывателя".... "Каррера на много эффективнее сработал в этом сезоне всех тренеров РФПЛ, как отечественных так и импортных..."

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 14 мая 2017, 11:28

      каррера молодчик

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +141

      datura 14 мая 2017, 11:18

      Они подходили к своим результатам с разных сторон...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 14 мая 2017, 10:15

      молодец чё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 14 мая 2017, 10:14

      Ясное дело лучше сработал,1 место,какой отрыв ,а главное есть игра,тактика на матч

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 14 мая 2017, 09:27

      и не ныл, как цыган

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 14 мая 2017, 08:57

      КЭП ты ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 14 мая 2017, 08:45

      Полностью согласен.

      1
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 14 мая 2017, 08:33

      И это ФАКТ

      3
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