Гершкович: «Каррера по факту сработал гораздо эффективнее Луческу»

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил неудовлетворительную работу Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». Отечественный специалист считает, что питерский клуб совершил ошибки при селекции.

«Луческу, как и Каррера, впервые работает в России и столкнулся с задачей подготовить команду зимой, во время такой длительной паузы. И как Каррера поднял «физику» «Спартаку», мотивировал подопечных, и как это сделал Луческу… Мирча, безусловно, хороший специалист, но явно просматриваются его зимние ошибки.

«Зенит» в первых весенних турах оказался функционально слабым, тренер не мог стабилизировать состав. Вызывает серьезные вопросы селекция. Пришло очень много игроков, коллектива что-то не наблюдается. Жулиано и Мак в первой части сезона смотрелись здорово, а весной какие-то разобранные. Сказалась, видимо, и потеря Витселя. Так что Каррера по факту сработал гораздо эффективнее», – заявил Гершкович.

«Зенит» продолжает борьбу за второе место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге чемпионов.