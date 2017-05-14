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  • Гершкович: «Каррера по факту сработал гораздо эффективнее Луческу»

Гершкович: «Каррера по факту сработал гораздо эффективнее Луческу»

14 мая 2017, 08:19
10

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил неудовлетворительную работу Мирчи Луческу на посту главного тренера «Зенита». Отечественный специалист считает, что питерский клуб совершил ошибки при селекции.

«Луческу, как и Каррера, впервые работает в России и столкнулся с задачей подготовить команду зимой, во время такой длительной паузы. И как Каррера поднял «физику» «Спартаку», мотивировал подопечных, и как это сделал Луческу… Мирча, безусловно, хороший специалист, но явно просматриваются его зимние ошибки.

«Зенит» в первых весенних турах оказался функционально слабым, тренер не мог стабилизировать состав. Вызывает серьезные вопросы селекция. Пришло очень много игроков, коллектива что-то не наблюдается. Жулиано и Мак в первой части сезона смотрелись здорово, а весной какие-то разобранные. Сказалась, видимо, и потеря Витселя. Так что Каррера по факту сработал гораздо эффективнее», – заявил Гершкович.

«Зенит» продолжает борьбу за второе место в РФПЛ, дающее право выступить в Лиге чемпионов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Луческу Мирча Каррера Массимо
Комментарии (10)
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Диктор
1494740001
И это ФАКТ
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Вадим 1972
1494740702
Полностью согласен.
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a_who
1494741445
КЭП ты ???
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Garrincha58
1494742107
Комментарий удален.
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piligrim1986
1494743229
и не ныл, как цыган
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Mahone
1494746067
Ясное дело лучше сработал,1 место,какой отрыв ,а главное есть игра,тактика на матч
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Лопатка
1494746120
молодец чё
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datura
1494749892
Они подходили к своим результатам с разных сторон...
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Igor Belousov
1494750530
каррера молодчик
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BarStep
1494750627
Ну это и так понятно..., взгянув на таблицу чемпа. Могу даже продолжить в духе этого "высказывателя".... "Каррера на много эффективнее сработал в этом сезоне всех тренеров РФПЛ, как отечественных так и импортных..."
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