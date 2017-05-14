«Челси» готов повысить зарплату Конте

«Челси» готов продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Как утверждается, лондонцы согласны платить итальянскому специалисту 8,8 миллионов евро в год.

При этом Конте при решении о продлении контракта станет выдвигать ряд условий. В частности тренер хочет привлечь из Италии несколько специалистов в свой штаб. При этом Конте хочет в летнее трансферное окно усилить состав, что может привести к увеличению бюджета на покупку игроков до 235 миллионов евро.

Напомним, «Челси» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом АПЛ.