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    «Челси» готов повысить зарплату Конте

    «Челси» готов продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Как утверждается, лондонцы согласны платить итальянскому специалисту 8,8 миллионов евро в год.

    При этом Конте при решении о продлении контракта станет выдвигать ряд условий. В частности тренер хочет привлечь из Италии несколько специалистов в свой штаб. При этом Конте хочет в летнее трансферное окно усилить состав, что может привести к увеличению бюджета на покупку игроков до 235 миллионов евро.

    Напомним, «Челси» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом АПЛ.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    14.05.2017 07:58
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +214

      Yurini 14 мая 2017, 13:52

      А вдруг и выиграет! Никто не ожидал что Конте сразу же возьмёт Чемпионат" а еще может и дубль золотой сделать! Так что с Таким Тренером Всё возможно!!! Все только и говорили о Гвардиоле и Моуриньо плюс еще есть Клопп и Почеттино которые не 1ый год в АПЛ а тут пришёл Конте и нагнул всех!

      0
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      Рейтинг: +169

      TY13R 14 мая 2017, 11:46

      а смысл? 2й раз подряд не выиграет)))

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:41

      Удачи Ювентини!

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:00

      Заслужил по честному . Теперь только вперед . Удачи в ЛЧ !

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 14 мая 2017, 09:55

      Трепещи,Европа,Конте идёт...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 14 мая 2017, 09:49

      8.8 - это копейки для Абрама!!!

      0
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 14 мая 2017, 09:46

      Всё правильно. Надо ЛЧ брать, нефик мелочиться!

      0
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      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 14 мая 2017, 08:58

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