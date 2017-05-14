«Челси» готов повысить зарплату Конте

А вдруг и выиграет! Никто не ожидал что Конте сразу же возьмёт Чемпионат" а еще может и дубль золотой сделать! Так что с Таким Тренером Всё возможно!!! Все только и говорили о Гвардиоле и Моуриньо плюс еще есть Клопп и Почеттино которые не 1ый год в АПЛ а тут пришёл Конте и нагнул всех!
«Челси» готов продлить контракт с главным тренером команды Антонио Конте. Как утверждается, лондонцы согласны платить итальянскому специалисту 8,8 миллионов евро в год.
При этом Конте при решении о продлении контракта станет выдвигать ряд условий. В частности тренер хочет привлечь из Италии несколько специалистов в свой штаб. При этом Конте хочет в летнее трансферное окно усилить состав, что может привести к увеличению бюджета на покупку игроков до 235 миллионов евро.
Напомним, «Челси» в текущем сезоне досрочно стал чемпионом АПЛ.