Гершкович рекомендовал Смолову в обязательном порядке переходить в один из европейских клубов

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил рост в игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению специалиста, футболисту следует как можно быстрее переходить в европейский клуб.

«Смолов – футболист очень хорошего уровня. Последние два, даже три года он двигается по нарастающей. Он креативный, забивает и создает моменты, очень мощно играет. Если получит предложение, обязательно нужно уезжать. Финансовые условия – это уже второй момент. Хорошо бы уехать в приличный европейский чемпионат и попробовать там прибавить. Это пойдет и на пользу сборной», – заявил Гершкович.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.