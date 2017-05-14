Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Гершкович рекомендовал Смолову в обязательном порядке переходить в один из европейских клубов

    Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил рост в игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению специалиста, футболисту следует как можно быстрее переходить в европейский клуб.

    «Смолов – футболист очень хорошего уровня. Последние два, даже три года он двигается по нарастающей. Он креативный, забивает и создает моменты, очень мощно играет. Если получит предложение, обязательно нужно уезжать. Финансовые условия – это уже второй момент. Хорошо бы уехать в приличный европейский чемпионат и попробовать там прибавить. Это пойдет и на пользу сборной», – заявил Гершкович.

    Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.05.2017 06:14
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1168

      Argon 14 мая 2017, 11:34

      100% уйдет летом.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19

      GROM_969 14 мая 2017, 10:39

      Да тут и без специалиста понятно что валить надо.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 мая 2017, 10:19

      Были бы предложения . В Краснодаре по сегодняшней ситуации он точно может зачахнуть .

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11