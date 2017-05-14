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  • Гершкович рекомендовал Смолову в обязательном порядке переходить в один из европейских клубов

Гершкович рекомендовал Смолову в обязательном порядке переходить в один из европейских клубов

14 мая 2017, 06:14
3

Глава Объединения отечественных тренеров Михаил Гершкович отметил рост в игре нападающего «Краснодара» Федора Смолова. По мнению специалиста, футболисту следует как можно быстрее переходить в европейский клуб.

«Смолов – футболист очень хорошего уровня. Последние два, даже три года он двигается по нарастающей. Он креативный, забивает и создает моменты, очень мощно играет. Если получит предложение, обязательно нужно уезжать. Финансовые условия – это уже второй момент. Хорошо бы уехать в приличный европейский чемпионат и попробовать там прибавить. Это пойдет и на пользу сборной», – заявил Гершкович.

Смолов в текущем сезоне провел в чемпионате России 20 матчей, в которых забил 15 голов и отдал одну результативную передачу.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Смолов Федор
Комментарии (3)
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dok66
1494746379
Были бы предложения . В Краснодаре по сегодняшней ситуации он точно может зачахнуть .
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GROM_969
1494747559
Да тут и без специалиста понятно что валить надо.
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Argon
1494750876
100% уйдет летом.
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