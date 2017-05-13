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    РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» в последнем матче Лоськова

    В матче 28-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 4:0. Ари оформил дубль, Тарас Михалик и Мануэль Фернандеш забили по одному мячу.

    43-летний капитан железнодорожников Дмитрий Лоськов провел 12 минут на поле в последнем официальном матче, после чего был заменен на Алексея Миранчука.

    Московский клуб набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 13-й позиции.

    Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

    Локомотив (Москва) – Оренбург – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ари, 37; 2:0 – Ари, 50; 3:0 – Михалик, 71; 4:0 – Фернандеш, 85.

    Локомотив: Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 81), Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Алексей Миранчук, 12), Майкон, Ари (Антон Миранчук, 73).

    Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Афонин (Воробьев, 58), Сиваков, Благо, Парняков (Ефремов, 78), Драгун, Дуриш (Коронов, 69), Лобжанидзе.

    Предупреждения: Тарасов, 32 – Благо, 16.

    Календарь РФПЛ

    Турнирная таблица РФПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.05.2017 21:20
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 14 мая 2017, 10:51

      Ари либо преодолел последствия финала кубка, либо ему все равно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 14 мая 2017, 09:27

      Локо с победой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +420

      яйва-яйва 14 мая 2017, 06:36

      Молодцы!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2697

      turist82 13 мая 2017, 21:59

      Провожаем Легенду стоя, и апплодисментами! Спасибо за все!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 13 мая 2017, 21:54

      С победой паровозов!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 13 мая 2017, 21:30

      Хороший матч в исполнении ЛОКО! Молодцы. Летом нужно усилиться и пора уже выходить из тени!!!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 мая 2017, 21:30

      "Локо" - молодцы! Но я о другом: 2 минуты назад Василий Уткин на Евроспорте заявил, что покидает работу комментатором на ТВ. Про радио и печатные СМИ -молчок.

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 13 мая 2017, 21:30

      Хорошая игра ! С победой!

      0
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