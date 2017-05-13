РФПЛ. «Локомотив» разгромил «Оренбург» в последнем матче Лоськова

В матче 28-го тура РФПЛ «Локомотив» обыграл «Оренбург» со счетом 4:0. Ари оформил дубль, Тарас Михалик и Мануэль Фернандеш забили по одному мячу.

43-летний капитан железнодорожников Дмитрий Лоськов провел 12 минут на поле в последнем официальном матче, после чего был заменен на Алексея Миранчука.

Московский клуб набрал 39 очков и вышел на седьмое место в турнирной таблице. «Оренбург» остался на 13-й позиции.

Чемпионат России. РФПЛ. 28-й тур

Локомотив (Москва) – Оренбург – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ари, 37; 2:0 – Ари, 50; 3:0 – Михалик, 71; 4:0 – Фернандеш, 85.

Локомотив: Гилерме, Игнатьев (Ротенберг, 81), Кверквелия, Михалик, Пейчинович, И. Денисов, Тарасов, Фернандеш, Лоськов (Алексей Миранчук, 12), Майкон, Ари (Антон Миранчук, 73).

Оренбург: Руденко, Андреев, Малых, Полуяхтов, Афонин (Воробьев, 58), Сиваков, Благо, Парняков (Ефремов, 78), Драгун, Дуриш (Коронов, 69), Лобжанидзе.

Предупреждения: Тарасов, 32 – Благо, 16.

Календарь РФПЛ

Турнирная таблица РФПЛ