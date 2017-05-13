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    «Наполи» хочет приобрести у «Атлетика» Уильямса

    «Наполи» заинтересован в подписании нападающего «Атлетика» Иньяки Уильямса этим летом. Согласно информации источника, «адзурри» сделали Примеру своим главным трансферным рынком, а 22-летний игрок возглавил список желаемых приобретений.

    Ранее сообщалось, что в своих рядах форварда хотят видеть «Ювентус», дортмундская «Боруссию» и «Ливерпуль».

    В нынешнем сезоне Уильямс провел 47 матчей, забив семь голов и сделав восемь результативных передач. Его контракт с клубом из Бильбао рассчитан до июня 2021 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 20 миллионов евро.

    Источник: Football Espana

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    13.05.2017 19:22
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