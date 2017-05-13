Глушаков: «Со спортивной точки зрения «Спартаку» была нужна победа над «Амкаром», у нас всех есть амбиции»

Капитан «Спартака» Денис Глушаков по окончании матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0) подчеркнул, что несмотря на отсутствие всякой турнирной мотивации красно-белым нужна была победа в Перми. Полузащитник считает, что в противном случае незачем вообще выходить на поле.

– Конечно, было нелегко играть против «Амкара», но груз ответственности уже упал, в психологическом плане стало играть легче. С точки зрения спортивного плана нам надо было выиграть. Мы все спортсмены, и у нас всех есть амбиции.

– Игра была в Перми, но стадион поддерживал «Спартак». Непривычно?

– Слышал, но нам не привыкать (улыбается). Мы играем на выездах, как дома. Благодаря нашим болельщиками, всегда мы, как дома, играем в гостях.

– В конце вы отправились к фанасткому сектору. Не было страшно, что затопчут?

– Люди приехали с разных городов, поэтому надо было подойти и поблагодарить их. Все было спонтанно и от души.

– Какие задачи на оставшиеся матчи? Рекорд по очкам?

– С «Тереком», прежде всего, мы будем играть дома, будет полный стадион и надо порадовать болельщиков. Не вижу смысла выходить на поле, если не играть на победу.