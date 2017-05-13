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    Глушаков: «Со спортивной точки зрения «Спартаку» была нужна победа над «Амкаром», у нас всех есть амбиции»

    Капитан «Спартака» Денис Глушаков по окончании матча 28-го тура РФПЛ с «Амкаром» (1:0) подчеркнул, что несмотря на отсутствие всякой турнирной мотивации красно-белым нужна была победа в Перми. Полузащитник считает, что в противном случае незачем вообще выходить на поле.

    – Конечно, было нелегко играть против «Амкара», но груз ответственности уже упал, в психологическом плане стало играть легче. С точки зрения спортивного плана нам надо было выиграть. Мы все спортсмены, и у нас всех есть амбиции.

    – Игра была в Перми, но стадион поддерживал «Спартак». Непривычно?

    – Слышал, но нам не привыкать (улыбается). Мы играем на выездах, как дома. Благодаря нашим болельщиками, всегда мы, как дома, играем в гостях.

    – В конце вы отправились к фанасткому сектору. Не было страшно, что затопчут?

    – Люди приехали с разных городов, поэтому надо было подойти и поблагодарить их. Все было спонтанно и от души.

    – Какие задачи на оставшиеся матчи? Рекорд по очкам?

    – С «Тереком», прежде всего, мы будем играть дома, будет полный стадион и надо порадовать болельщиков. Не вижу смысла выходить на поле, если не играть на победу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.05.2017 17:16
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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 13 мая 2017, 18:48

      Только победа!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 17:25

      всё верно, удачи вам

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