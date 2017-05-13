«Амкар»: «Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и устроили вакханалию. Боккетти остался без трусов»

Болельщики «Спартака» после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) прорвались на поле стадиона «Звезда», чтобы отпраздновать чемпионство команды.

Напомним, что московский клуб за три тура до окончания сезона обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

«А на поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».