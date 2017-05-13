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  • «Амкар»: «Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и устроили вакханалию. Боккетти остался без трусов»

«Амкар»: «Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и устроили вакханалию. Боккетти остался без трусов»

13 мая 2017, 17:00
36

Болельщики «Спартака» после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) прорвались на поле стадиона «Звезда», чтобы отпраздновать чемпионство команды.

Напомним, что московский клуб за три тура до окончания сезона обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

«А на поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

Источник: Twitter
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Спартак
Комментарии (36)
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roma33rus
1494684306
ЧЕМПИОНЫ_ЧЕМПИОНЫ!!!ОЛЕ-ОЛЕ-ОЛЕ!!!
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policepnz
1494684569
Нас миллионы зинит шампиньоны цска гандоны!
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a_who
1494685047
Видео давай ! )))
Ответить
multiscan
1494685185
Ничего странного. От потомков диких татаро-монголов другого и ожидать нечего!
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ufos73
1494688318
Жесть конечно ( Раздолье для Григорьянца, опять на лимон оштрафуют (((
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nik55
1494689219
кто должен обеспечивать порядок на стадионе ?
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Mahone
1494690925
Молодцы!! Останется на память
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BarStep
1494691488
Приношу свои извинения за земляков. Это следствие уличного воспитания... и не удачные потуги быть похожими на англосаксонов...
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Медведь Пермь
1494698040
Свиньи они и в Африке свиньи
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Микояновский мясокомбинат
1494699291
свинорылые теперь на труселя боккетти молиться будут )))
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