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    «Амкар»: «Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и устроили вакханалию. Боккетти остался без трусов»

    Болельщики «Спартака» после окончания матча 28-го тура РФПЛ против «Амкара» (1:0) прорвались на поле стадиона «Звезда», чтобы отпраздновать чемпионство команды.

    Напомним, что московский клуб за три тура до окончания сезона обеспечил себе золотые медали, став чемпионом России впервые с 2001 года.

    «А на поле стадиона «Звезда» творится вакханалия. Болельщики «Спартака» прорвались с трибун и бросились обнимать своих кумиров. Сальваторе Боккетти остался даже без трусов, ибо болельщики на память возжелали заиметь и их тоже. Не остались целы и ворота на стадионе «Звезда» – их фанаты «Спартака» растаскивают на сувениры», – говорится в сообщении пресс-службы «Амкара».

    Источник: Twitter

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    13.05.2017 17:00
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    Комментарии34
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат 13 мая 2017, 21:14

      свинорылые теперь на труселя боккетти молиться будут )))

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Микояновский мясокомбинат 13 мая 2017, 22:04

      Рыло увидеш в зеркале.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1814

      vitvik > Микояновский мясокомбинат 14 мая 2017, 14:47

      Продают по кусочкам в интернете.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь 13 мая 2017, 20:54

      Свиньи они и в Африке свиньи

      0
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      Рейтинг: +1137

      MDAR > Медведь Пермь 13 мая 2017, 22:03

      Че завидно.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +27

      Медведь Пермь > MDAR 14 мая 2017, 14:33

      кому олень

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 13 мая 2017, 19:04

      Приношу свои извинения за земляков. Это следствие уличного воспитания... и не удачные потуги быть похожими на англосаксонов...

      4
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 18:55

      Молодцы!! Останется на память

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 13 мая 2017, 18:26

      кто должен обеспечивать порядок на стадионе ?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 13 мая 2017, 18:11

      Жесть конечно ( Раздолье для Григорьянца, опять на лимон оштрафуют (((

      0
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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:11

      Что за дикари !!!!!

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      Рейтинг: +24829

      dok66 13 мая 2017, 18:10

      Растаскивайте свои ворота , а заодно и газон на Спартак- арене . Дома газончик вырастите .в мини -футбол спартаковский играть .

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      Рейтинг: +259

      pzdc. 13 мая 2017, 18:02

      Интересно что бы болельщики сделали, если бы выиграли ЛЧ ))

      0
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 13 мая 2017, 17:19

      Ничего странного. От потомков диких татаро-монголов другого и ожидать нечего!

      2
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