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    Куман ждал больше забитых голов в ворота «Уотфорда»

    Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рад очередной победе своей команды в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги над «Уотфордом».

    «Первая половина матча получилась не самой удачной, «Эвертону» не хватало интенсивности в атаке. Второй тайм был намного лучше, так как в наших действиях появилась больше агрессии. «Эвертон» мог забить больше, чем один гол. У нас фантастический домашний рекорд – 43 очка с 13 победами в 19 матчах, это действительно хорошо.

    Мы можем гордиться нашими играми на «Гудисон Парк», потому что нам нравится быть сильными дома. Мы проиграли лишь несколько выездных игр без необходимости. Мы знаем, в каких ситуациях нам нужно стать сильнее, но давайте продолжать побеждать дома», – сказал Куман.

    Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Уотфорд» закончился со счетом 1:0.

    Источник: ФК «Эвертон»

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    13.05.2017 09:30
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 13 мая 2017, 10:10

      Заберут Лукаку и надо будет думать. Хотя учитывая призовые за их место в АПЛ, лямов 60 не меньше, то потратиться будет не проблемно.

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      Рейтинг: +475

      sandutzu 13 мая 2017, 10:01

      я то же )))

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