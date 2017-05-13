Куман ждал больше забитых голов в ворота «Уотфорда»

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман рад очередной победе своей команды в домашнем матче 37-го тура английской Премьер-лиги над «Уотфордом».

«Первая половина матча получилась не самой удачной, «Эвертону» не хватало интенсивности в атаке. Второй тайм был намного лучше, так как в наших действиях появилась больше агрессии. «Эвертон» мог забить больше, чем один гол. У нас фантастический домашний рекорд – 43 очка с 13 победами в 19 матчах, это действительно хорошо.

Мы можем гордиться нашими играми на «Гудисон Парк», потому что нам нравится быть сильными дома. Мы проиграли лишь несколько выездных игр без необходимости. Мы знаем, в каких ситуациях нам нужно стать сильнее, но давайте продолжать побеждать дома», – сказал Куман.

Матч 37-го тура английской Премьер-лиги «Эвертон» – «Уотфорд» закончился со счетом 1:0.