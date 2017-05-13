Конте выиграл четыре национальных чемпионата подряд

Если Конте выигрывал золотые медали Серии А в сезонах 14/15 и 15/16 - значит Аллегри не существует и нам все это время врали ...? А теперь скажу как было на самом деле: Конте - чемпион Серии А 2011/12, 2012/13, 2013/14 сезонов, а Аллегри собрал все остальное, + в этом году снова требл светит. Автор, проверяй, что пишешь.
«Челси» в матче 37-го тура АПЛ одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0. Гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте принес лондонскому клубу досрочное чемпионство страны.
Таким образом, главный тренер синих Антонио Конте добился четвертой победы подряд в национальных чемпионатах. 47-летний итальянец возглавил клуб в июле 2016 года. Прежде Конте тренировал «Ювентус», с которым выигрывал золотые медали Серии А в сезонах-2013/14, -14/15 и -15/16.
«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии