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Конте выиграл четыре национальных чемпионата подряд

13 мая 2017, 00:27
16

«Челси» в матче 37-го тура АПЛ одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0. Гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте принес лондонскому клубу досрочное чемпионство страны.

Таким образом, главный тренер синих Антонио Конте добился четвертой победы подряд в национальных чемпионатах. 47-летний итальянец возглавил клуб в июле 2016 года. Прежде Конте тренировал «Ювентус», с которым выигрывал золотые медали Серии А в сезонах-2013/14, -14/15 и -15/16.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

Источник: Skysports
Англия. Премьер-лига Челси Конте Антонио
Комментарии (16)
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filosof sparty
1494624685
Конте велик! Уже
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Yurini
1494625012
Представьте Конте через 5 лет минимум" это будет БОМБА какой Спец-Тренер! Он считай в свои 47 уже что творит! Нужен Ушастый ему - а он его получит никаких сомнений!!! Антонио Конте Только начинает писать Великую Историю!!!
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GeorgeXIII
1494625086
Конте и Каррера - супер тандем!!!
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dzhanavar
1494625142
Теперь вояж за "ушастым"...
Ответить
Garrincha58
1494625266
молодец!!!
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NEON-SM
1494626659
чемпион, и Каррера у него многому научился, таких бы побольше
Ответить
NEON-SM
1494626750
Но с Челси ушастого не выйграет, вангую за Реал или Барсу, они его переманят 150%
Ответить
stream15
1494627330
Когда карера проиграет какому-нибудь Апоэлю, не так запоете.
Ответить
Томь вперёд
1494641508
Маур нервно кусает локти!!!
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Superviser77
1494645048
В следующем сезоне не получится.. Либо Арсенал, либо Тоттенхем, либо МС...
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