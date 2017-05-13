Конте выиграл четыре национальных чемпионата подряд

«Челси» в матче 37-го тура АПЛ одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0. Гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте принес лондонскому клубу досрочное чемпионство страны.

Таким образом, главный тренер синих Антонио Конте добился четвертой победы подряд в национальных чемпионатах. 47-летний итальянец возглавил клуб в июле 2016 года. Прежде Конте тренировал «Ювентус», с которым выигрывал золотые медали Серии А в сезонах-2013/14, -14/15 и -15/16.

«Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии