Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Конте выиграл четыре национальных чемпионата подряд

    «Челси» в матче 37-го тура АПЛ одержал победу над «Вест Бромвичем» со счетом 1:0. Гол нападающего Миши Батшуайи на 82-й минуте принес лондонскому клубу досрочное чемпионство страны.

    Таким образом, главный тренер синих Антонио Конте добился четвертой победы подряд в национальных чемпионатах. 47-летний итальянец возглавил клуб в июле 2016 года. Прежде Конте тренировал «Ювентус», с которым выигрывал золотые медали Серии А в сезонах-2013/14, -14/15 и -15/16.

    «Конте – это Месси в тренерском деле». Как «Челси» выиграл чемпионат Англии

    Источник: Skysports

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.05.2017 00:27
    Рекомендуем
    Комментарии16
    ...
    • ...
      Рейтинг: +427

      Ronaldinho R10 13 мая 2017, 19:07

      Если Конте выигрывал золотые медали Серии А в сезонах 14/15 и 15/16 - значит Аллегри не существует и нам все это время врали ...? А теперь скажу как было на самом деле: Конте - чемпион Серии А 2011/12, 2012/13, 2013/14 сезонов, а Аллегри собрал все остальное, + в этом году снова требл светит. Автор, проверяй, что пишешь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1152

      Superviser77 13 мая 2017, 06:10

      В следующем сезоне не получится.. Либо Арсенал, либо Тоттенхем, либо МС...

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > Superviser77 13 мая 2017, 10:17

      Арсенал ?????

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +762

      sprint5 13 мая 2017, 05:35

      так держать

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 13 мая 2017, 05:32

      Молодец!!!!!!!1 Челси - чемпион!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 13 мая 2017, 05:11

      Маур нервно кусает локти!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 13 мая 2017, 01:15

      Когда карера проиграет какому-нибудь Апоэлю, не так запоете.

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 01:05

      Но с Челси ушастого не выйграет, вангую за Реал или Барсу, они его переманят 150%

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +214

      Yurini > NEON-SM 13 мая 2017, 01:22

      Балет не достоин Настоящего мужика !!! Следующий сезон он еще и сливочной шайке и барсукам очко разорвёт... в ЛЧ! Вангую!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 13 мая 2017, 01:04

      чемпион, и Каррера у него многому научился, таких бы побольше

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 мая 2017, 00:41

      молодец!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +824

      dzhanavar 13 мая 2017, 00:39

      Теперь вояж за "ушастым"...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11