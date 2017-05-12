Федун: «Каррера получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением»

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем главного тренера команды Массимо Карреры в московском клубе.

Напомним, итальянский специалист возглавил красно-белых летом 2016 года. Под руководством тренера «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевал золотые медали чемпионата, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

– Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

– Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

– Мы слышали, что летом речь пойдет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25-30 миллионов евро…

– Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.