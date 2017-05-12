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  • Федун: «Каррера получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением»

Федун: «Каррера получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением»

12 мая 2017, 18:02
16

Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем главного тренера команды Массимо Карреры в московском клубе.

Напомним, итальянский специалист возглавил красно-белых летом 2016 года. Под руководством тренера «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевал золотые медали чемпионата, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

– Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

– Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

– Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

– Мы слышали, что летом речь пойдет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25-30 миллионов евро…

– Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

– Правда, что у Карреры остался год контракта?

– Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Каррера Массимо Федун Леонид
Комментарии (16)
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NEON-SM
1494602162
Каррера останется надолго
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Igor Belousov
1494603086
это нормально
Ответить
dzhanavar
1494603690
Каррере карт-бланш на трансферы... и будем громит Европу...
Ответить
Бульба
1494604208
День Карреры, как он был от нас далёк...
Ответить
Mahone
1494604822
Правильно,надо стимулировать!!!!!!!!!1
Ответить
батог
1494605107
Арнольдыч, уважуха!!!!
Ответить
Гридень
1494605633
Всем бы терпение и целеустремленность, как у Федуна. Горы ведь свернем!!!
Ответить
juvseriy
1494606026
А Титову за фундамент?)
Ответить
NapaS
1494608733
Федун жмот законченный, не верю
Ответить
Д Альбертини
1494610133
Дополнительные бонусы Карерре-Это замечательно. Самое главное не жать деньжата на трансферы. На качественное усиление!
Ответить
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