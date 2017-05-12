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    Федун: «Каррера получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением»

    Президент «Спартака» Леонид Федун рассказал о будущем главного тренера команды Массимо Карреры в московском клубе.

    Напомним, итальянский специалист возглавил красно-белых летом 2016 года. Под руководством тренера «Спартак» за три тура до окончания сезона РФПЛ завоевал золотые медали чемпионата, став сильнейшим клубом России впервые с 2001 года.

    – Сумеет ли сейчас команда повторить успех и добиться чего-то в Лиге чемпионов, зависит от того, сможем ли мы эффективно разместить деньги и купить тех футболистов, которые на маленькую ступеньку, но приподнимут наш уровень. Потому что есть несколько слабых мест, которые требуют усиления.

    – Уже затрагивали тему будущей селекции в разговорах с Каррерой?

    – Мы что, не знаем, какие позиции необходимо укреплять? Прекрасно знаем! Но вам не скажем. Да, усиление будет. Насколько эффективным – зависит от нашей селекционной службы. От Карреры, от Родионова.

    – Мы слышали, что летом речь пойдет о пяти-шести новичках и сумме на их приобретение в 25-30 миллионов евро…

    – Я не знаю об этом ничего. Трансферный план будем обсуждать в конце мая.

    – Правда, что у Карреры остался год контракта?

    – Да. И мы полностью удовлетворены друг другом. Он получит дополнительные бонусы, которые даже не предусмотрены соглашением.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    12.05.2017 18:02
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 12 мая 2017, 22:50

      Слова не мальчика, а мужа. Как ни когда, очень правильные слова. Понятно, что второй сезон бедет гараздо тежелее, но фартового и толкового тренера отпускать нельза. Следующий сезон может стать провальным по с равнением с Чемпионским. Надо доверить и результат будет и в будующем.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 12 мая 2017, 20:28

      Дополнительные бонусы Карерре-Это замечательно. Самое главное не жать деньжата на трансферы. На качественное усиление!

      3
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      ...
      Рейтинг: +816

      diktatop > Д Альбертини 12 мая 2017, 23:06

      главное не повторять ошибок бомжей(зинита)

      2
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      Рейтинг: +331

      NapaS 12 мая 2017, 20:05

      Федун жмот законченный, не верю

      -3
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      ...
      Рейтинг: +678

      Пастырь > NapaS 13 мая 2017, 13:44

      Федун очень хороший бизнесмен и денег на ветер не бросает.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2110

      Bozigit 12 мая 2017, 19:31

      Еще бы. ЧЕМПИОНЫ

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy 12 мая 2017, 19:20

      А Титову за фундамент?)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +135

      Гридень 12 мая 2017, 19:13

      Всем бы терпение и целеустремленность, как у Федуна. Горы ведь свернем!!!

      5
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      Рейтинг: +6913

      батог 12 мая 2017, 19:05

      Арнольдыч, уважуха!!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 12 мая 2017, 19:00

      Правильно,надо стимулировать!!!!!!!!!1

      2
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      Рейтинг: +130

      Бульба 12 мая 2017, 18:50

      День Карреры, как он был от нас далёк...

      3
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Бульба 12 мая 2017, 23:07

      после победы не пожалел 100к штрафа но поехал отмечать чемпионство с женой)))

      0
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 12 мая 2017, 18:41

      Каррере карт-бланш на трансферы... и будем громит Европу...

      2
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