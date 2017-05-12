Трансфер Фирмино в «Ливерпуль» вызывает подозрения у ФИФА

Трансфер полузащитника Роберто Фирмино из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль», осуществленный в 2015 году, попал в сферу интересов чиновников ФИФА. В книге «Football Leaks: The Dirty Business of Football» пишется, что немецкий клуб получил за него лишь 6,9 миллиона евро из 34, 5 миллионов. Оставшаяся часть денег была направлена на счета компании Transfair, принадлежащей владельцу клуба Дитмару Хоппу. Практически сразу после завершения сделки Хопп прекратил свои дела с этой компанией.

Напомним, что ранее «Бомбардир» сообщал о том, что в ФИФА открыто расследование трансфера полузащитника сборной Франции Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».