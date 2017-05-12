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    Трансфер Фирмино в «Ливерпуль» вызывает подозрения у ФИФА

    Трансфер полузащитника Роберто Фирмино из «Хоффенхайма» в «Ливерпуль», осуществленный в 2015 году, попал в сферу интересов чиновников ФИФА. В книге «Football Leaks: The Dirty Business of Football» пишется, что немецкий клуб получил за него лишь 6,9 миллиона евро из 34, 5 миллионов. Оставшаяся часть денег была направлена на счета компании Transfair, принадлежащей владельцу клуба Дитмару Хоппу. Практически сразу после завершения сделки Хопп прекратил свои дела с этой компанией.

    Напомним, что ранее «Бомбардир» сообщал о том, что в ФИФА открыто расследование трансфера полузащитника сборной Франции Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

    Источник: Mirror.co.uk

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    12.05.2017 06:18
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:45

      Мда... это подозрительно. Суммы трансферов растут, а ФИФЕ никто не отстегивает.

      1
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      Рейтинг: +161

      gandyv 12 мая 2017, 08:24

      А я думаю, что футбол - это отмывка денег. Все трансферы (во всем мире) не ради футбола, а ради денег.

      0
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      Рейтинг: +351

      simoron81 12 мая 2017, 07:49

      Интересно чем закончится это дело

      0
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      Рейтинг: +643

      Михаил Шевченко 12 мая 2017, 07:25

      Понапридумывали всякой храни...Везде им злодеи и мошенники мерещутся,вот какая разница кто кому и сколько заплатил?
      Ведь доволен и игрок с агентами и оба клуба

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