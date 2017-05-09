ФИФА проводит расследование по трансферу Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

ФИФА начала расследование по поводу трансфера полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает AFP.

Напомним, 24-летний француз стал игроком «красных дьяволов» летом 2016 года. Сумма перехода составила 105 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории.

В нынешнем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» в 29 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.