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    ФИФА проводит расследование по трансферу Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед»

    ФИФА начала расследование по поводу трансфера полузащитника Поля Погба из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед», о чем сообщает AFP.

    Напомним, 24-летний француз стал игроком «красных дьяволов» летом 2016 года. Сумма перехода составила 105 миллионов евро, что является самым дорогим трансфером в истории.

    В нынешнем сезоне Погба провел за «Манчестер Юнайтед» в 29 матчей, в которых записал на свой счет четыре гола и три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.05.2017 22:51
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 мая 2017, 09:16

      А что ФИФА может сделать, если им не понравится? Все клубные европейские соревнования проводятся под эгидой УЕФА. Ну, не согласится УЕФА с их "не понравилось" - ФИФА исключит Европу из своих рядов? Гыгыгыгыгыгыы )))))))) И будет проводить мегачемпионаты мировые, где Африка станет сражаться за корону с Океанией. Ибо Южная Америка свалит оттуда тут же, её из Европы тоже неплохо кормят.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 мая 2017, 09:50

      А в чем подозревают-то?)
      Что на самом деле продали за 200?

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 9 мая 2017, 23:42

      Источник: Бомбардир.ру Вы доверяете этому источнику? 18.8% 81.2%

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4454

      Snek > SnoopiDu 10 мая 2017, 00:37

      Я жду того дня, когда будет 0%, в принципе это будет реальное число доверия к этому тупому сайту.

      1
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      Рейтинг: +117

      Tonka88 9 мая 2017, 23:41

      Да конечно он не тянет на такую сумму, игрок добротный, но не более, уж явно не на самый дорогой трансфер в истории

      1
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      Рейтинг: +293

      гууд 9 мая 2017, 23:35

      А расследование чего? Что много заплатили, а толку ноль?

      4
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      Рейтинг: +484

      Андреич > гууд 10 мая 2017, 00:19

      Хрен что докажут (даже если и не всё чисто)

      0
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