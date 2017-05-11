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    Яровинский: «Предложения других клубов по Витиньо мы даже не рассматривали»

    Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский прокомментировал ситуацию с бразильским форвардом Витиньо. Напомним, зимой футболист вернулся в команду после аренды в Бразилии. Сообщалось, что его хотели купить другие команды.

    «Предложения были, но мы их даже не рассматривали. Перед началом сборов обсуждали трансферную политику, и Виктор Гончаренко заявил, что намерен поработать с Витиньо. Что он с успехом и делает», – сказал Яровинский.

    В нынешнем сезоне российской Премьер-лиги Витиньо провел 10 матчей, забив три гола и сделав три голевые передачи.

    Источник: ПФК ЦСКА

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    11.05.2017 22:53
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