Инфантино: «Такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде»

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. По словам Инфантино, он еще не встречал такого четкого исполнения обязательств, как в России.

«Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира. До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки.

Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются – размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством.

Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», – заявил Инфантино.