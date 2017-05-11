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    Инфантино: «Такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде»

    Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. По словам Инфантино, он еще не встречал такого четкого исполнения обязательств, как в России.

    «Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира. До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки.

    Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются – размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством.

    Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», – заявил Инфантино.

    Источник: ТАСС

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    11.05.2017 15:22
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 мая 2017, 18:07

      Красиво сказал.
      На фоне уёв ,которые сыпятся на Россию
      Со всех сторон,
      Это ,как бальзам на душу...Белиссимо!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +664

      Небесная 15 мая 2017, 13:48

      Сколько получил?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      lokoman92 11 мая 2017, 21:59

      мдааааа..............

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 11 мая 2017, 20:09

      он не в курсе ситуации со стадионом зенита?

      хотя может он и в курсе как раз таки - знает, что было указание спи..ть полстоимости стадиона, значит спиз...ли

      0
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 11 мая 2017, 19:20

      Да ладно? Особенно стадион новый Зенита, миллионы разворовали и еще Зенит заставляют принимать стадион... Инфантино ты хоть иногда говори правду, а не только лесть

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 11 мая 2017, 17:54

      Нигде в мире нет президента, который мог бы распоряжаться богатством всей страны, включая имущество и жизни частных людей, без оглядки на закон. В КНДР турниры еще не проводили, там подготовка шла бы с опережением графика. И качество, снаружи блестит, а во время дождя кровля течет и краска с травы смывается.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 11 мая 2017, 18:04

      Лично мной и моим имуществом никто кроме меня не распоряжается. Значит ты плохой хозяин.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 11 мая 2017, 18:32

      До меня и тебя еще очередь не дошла. До жителей Сочи, перед Олимпиадой дошла, до нас еще на прямую нет, но через ВЭБ. уже да.

      2
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > kykyi 12 мая 2017, 08:55

      Думаю она дойдет только до таких как ты, которые вечно не довольны, а работать не хотят.

      -1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Black Giz 12 мая 2017, 10:38

      Чекисты и вертухаи при Сталине тоже думали, что только они будут сажать и расстреливать, пока не пришли за ними. Москвичи то же думали, что их не коснется, когда в Сочи поселками из дому выгоняли, молчали, хихикали. Потом у них случилась "ночь длинных ковшей", опять хихикали (у небольшого количества торгашей магазины порушили. Вот теперь дождались "реновации". Закон, он или есть для всех, без исключения или беззаконие. Жди, скоро придут и к тебе.

      3
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      Рейтинг: +447

      alexidj 11 мая 2017, 15:50

      это он стебется так или он на Крестовском не был?))

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 11 мая 2017, 15:48

      Это Россия, детка!)

      3
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      Рейтинг: +1631

      sерж 11 мая 2017, 15:38

      это все показуха

      0
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      Рейтинг: +112

      Apocalypse > sерж 11 мая 2017, 15:44

      The nit уже показал свою показуху на Крестовском острове.

      2
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