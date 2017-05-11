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  • Инфантино: «Такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде»

Инфантино: «Такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде»

11 мая 2017, 15:22
14

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассказал о подготовке России к Кубку конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. По словам Инфантино, он еще не встречал такого четкого исполнения обязательств, как в России.

«Все готово для Кубка конфедераций, все будет готово к чемпионату мира. До первого удара по мячу будут разговоры о том, что что-то не готово. Мы в графике, но это не значит, что можно сидеть сложа руки.

Сравнивая подготовку России и те чемпионаты Европы, которые я организовывал, могу сказать, что такого четкого исполнения обязательств, как в России, я не встречал нигде. Да, бюрократия порой занимает некоторое время, но в целом все вопросы решаются – размещение, транспорт, визовый режим. Сюда же относится и борьба с хулиганством.

Уверен, в России на обоих турнирах будет праздник футбола. Это будет успех ФИФА, России и всего мирового футбола», – заявил Инфантино.

Источник: ТАСС
Кубок конфедераций Россия Инфантино Джанни
Комментарии (14)
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sерж
1494506307
это все показуха
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Juve1897
1494506902
Это Россия, детка!)
Ответить
alexidj
1494507037
это он стебется так или он на Крестовском не был?))
Ответить
kykyi
1494514443
Нигде в мире нет президента, который мог бы распоряжаться богатством всей страны, включая имущество и жизни частных людей, без оглядки на закон. В КНДР турниры еще не проводили, там подготовка шла бы с опережением графика. И качество, снаружи блестит, а во время дождя кровля течет и краска с травы смывается.
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Max Urbanov
1494519604
Да ладно? Особенно стадион новый Зенита, миллионы разворовали и еще Зенит заставляют принимать стадион... Инфантино ты хоть иногда говори правду, а не только лесть
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mihail200606
1494522582
он не в курсе ситуации со стадионом зенита? хотя может он и в курсе как раз таки - знает, что было указание спи..ть полстоимости стадиона, значит спиз...ли
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lokoman92
1494529152
мдааааа..............
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Небесная
1494845286
Сколько получил?
Ответить
alex1951
1494860869
Красиво сказал. На фоне уёв ,которые сыпятся на Россию Со всех сторон, Это ,как бальзам на душу...Белиссимо!
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