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  • Бубнов считает, что «Спартаку» необходимо усилить оборону игроком уровня Гарая

Бубнов считает, что «Спартаку» необходимо усилить оборону игроком уровня Гарая

11 мая 2017, 15:10
1

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартаку» в летнее трансферное окно нужно провести качественное усиление. По мнению Бубнова, красно-белым необходимо приобрести игроков в линию обороны.

«В первую очередь «Спартаку» нужно сохранить своих лидеров. Тот же Таски собирался уйти, да и Промесом интересуются в Европе. Усиление нужно в первую очередь обороне: в центре и на фланге. Центральный защитник по уровню должен быть приблизительно как Гарай. Из российских игроков на фланг обороны подошел бы Смольников и Марио Фернандес. Других российских футболистов я не могу назвать, хотя понятно, что ни Игорь, ни Марио не перейдут в «Спартак». Плюс нужен качественный плеймейкер. С точки зрения перспективы подошел бы Миранчук, но я склонен считать, что «Спартаку» сейчас нужны готовые, опытные игроки. А их можно найти только в Европе», – заявил Бубнов.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Спартак Гарай Эсекьель Бубнов Александр
Комментарии (1)
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ufos73
1494506774
Буба миллионером стал? Может сам и купит таких игроков? )))
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