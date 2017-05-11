Бубнов считает, что «Спартаку» необходимо усилить оборону игроком уровня Гарая

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартаку» в летнее трансферное окно нужно провести качественное усиление. По мнению Бубнова, красно-белым необходимо приобрести игроков в линию обороны.

«В первую очередь «Спартаку» нужно сохранить своих лидеров. Тот же Таски собирался уйти, да и Промесом интересуются в Европе. Усиление нужно в первую очередь обороне: в центре и на фланге. Центральный защитник по уровню должен быть приблизительно как Гарай. Из российских игроков на фланг обороны подошел бы Смольников и Марио Фернандес. Других российских футболистов я не могу назвать, хотя понятно, что ни Игорь, ни Марио не перейдут в «Спартак». Плюс нужен качественный плеймейкер. С точки зрения перспективы подошел бы Миранчук, но я склонен считать, что «Спартаку» сейчас нужны готовые, опытные игроки. А их можно найти только в Европе», – заявил Бубнов.