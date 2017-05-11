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    Торрес назвал Роналду клоуном и сукиным сыном

    Стали известны подробности перепалки между Криштиану Роналду и Фернандо Торресом во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико»«Реал».

    Сообщается, что испанский форвард был недоволен поведением португальца и сказал ему: «Что с тобой происходит, клоун?». На что Роналду ответил: «Ты идешь домой, глупец». После этого Торрес назвал Роналду сукиным сыном.

    Напомним, что «Реал» по сумме двух встреч выиграл у «Атлетико» со счетом 4:2 и во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов.

    Источник: Marca

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    11.05.2017 12:21
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    Комментарии55
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      Рейтинг: +220

      Йогурт Мэн 13 мая 2017, 11:18

      Торрес, будь дружелюбным и вежливым. Спасибо!

      0
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      Рейтинг: +23

      CyPOBbIiXaH 12 мая 2017, 18:48

      криро ему правду сказал а тот сразу матюкаться, некорошо

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 12 мая 2017, 10:13

      Раздули. Была бы перепалка между Ляпортом и Боатенгом - никто бы не парился.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +66

      Нил78 11 мая 2017, 20:59

      Торрес не прав ты! Кто бы что не говорил, но Роналду обладатель 4 золотых мячей. Имейте уважение к истории. А победа заслуженная. С интересом буду смотреть финал и болеть за РЕАЛ.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      ivanuha_1987 11 мая 2017, 20:06

      Роналду браво поржал над Торресом!

      5
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 11 мая 2017, 17:29

      это не красит торреса, эмоции надо держать при себе, да и вообще вчера атлетико играл как бешеный, так нельзя, по ногам били на 5 удалений

      4
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      Рейтинг: +886

      xColaz > NEON-SM 11 мая 2017, 17:33

      А что сделал Торрес? Он человек простой, хотел ему помочь, разобраться что происходит с клоуном. Ведь очевидно, что у нее психологические проблемы. Но видимо высокоблагородие умеет только пытаться хамить в ответ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > xColaz 11 мая 2017, 17:35

      добавь ещё что месси чемпион, зануда

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz > NEON-SM 11 мая 2017, 17:38

      У нее что ли научился стрелки переводить на неповинных людей? Плохо это)

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > xColaz 11 мая 2017, 17:41

      ой да чё ты несёшь, веришь новостям, ты его в реальности знаешь чтобы судить человека, я нет и ты нет, сказал бы ему в лицо и через минутку лежал бы со сломанным носиком, вот и подумал бы кто из вас двоих девочка. Раздражаете вы меня, не знаете ничего и через зависть обсираете как маленькие девочки, взрослей давай

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +886

      xColaz > NEON-SM 11 мая 2017, 17:44

      21 век, веха информационных технологий. Про его образ жизни на этом же сайте выкладывают кучи мразотных историй, в духе какие он там йогурты и плавки выбирает

      -1
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      Рейтинг: +1098

      NEON-SM > xColaz 11 мая 2017, 17:45

      я тоже выбираю и йогурт и плавки, как и миллионы людей на планете, он медийная личность, поэтому и показывают, а ты не смотри

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > xColaz 11 мая 2017, 18:41

      Торресу нужно было сказать слова эти в твой адрес

      2
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      Рейтинг: +886

      xColaz > Паук за ЦСКА 11 мая 2017, 22:54

      Слушай.. футбол это не вышивание, в нем адекват совсем не тот кто всем угодил. Это я про твои братания Роналду и Месси, мяса и коней и т.д. Кристина постоянно ведет себя по хамски и давно заслужила таких вопросов. И с него спросят еще не раз. Даже если бы он был нормальным мужиком, я бы его не уважал, так же как и прочих его собратов по разуму вроде Пепе

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      Рейтинг: +354

      Паук за ЦСКА > xColaz 12 мая 2017, 06:57

      Ну вот что ты можешь говорить про Мессии,Роналду,Торреса или вообще любого футболиста сидя за клавиатурой.Да и не только,а мы все на этом сайте.Они добились уже всего того,чего нам не добиться.Мы не имеем право оскорблять ни одного футболиста,да и не только футболистов,а любого человека.Поэтому я уважаю твоё мнение о любви или ненависти к любому игроку.Просто нужно придерживать своё мнение при себе.

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      Рейтинг: +40

      champion_cska 11 мая 2017, 17:24

      Роналду молчать не будет, ответил достойно.

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      Рейтинг: -49

      Абу Зейд Небесный 11 мая 2017, 15:19

      Ты кто такой, давай до свидания..

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      Рейтинг: +202

      Ronko 11 мая 2017, 14:55

      Диву даюсь заплюсованным комментариям "Роналду отвратительный человек", "Торрес суров но справедлив", "Роналдо тварь".




      Здесь Нандо первым прямо оскорбляет человека, а поносят того, кто отвечает, и то не так грубо. Очень разочаровал отвратительный контингент сайта.

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      Рейтинг: +260

      n1hat 11 мая 2017, 14:50

      Что есть, то есть. Надеюсь Ювентус обыграет этих "девочек" из Мадрида...

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