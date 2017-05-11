Торрес назвал Роналду клоуном и сукиным сыном

Стали известны подробности перепалки между Криштиану Роналду и Фернандо Торресом во время ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов «Атлетико» – «Реал».

Сообщается, что испанский форвард был недоволен поведением португальца и сказал ему: «Что с тобой происходит, клоун?». На что Роналду ответил: «Ты идешь домой, глупец». После этого Торрес назвал Роналду сукиным сыном.

Напомним, что «Реал» по сумме двух встреч выиграл у «Атлетико» со счетом 4:2 и во второй раз подряд вышел в финал Лиги чемпионов.