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    «Локомотив» поздравил Семина с 70-летием

    Пресс-служба «Локомотива» поздравила главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. Российскому специалисту исполнилось 70 лет.

    «Юрию Палычу сегодня 70! Человеку, с чьим именем связаны самые большие победы «Локомотива»! С днем рождения, тренер!» – говорится в поздравлении.

    Напомним, что Семин в 2002 и 2004 годах выигрывал чемпионат России, пять раз – Кубок России, два раза Суперкубок страны и один раз – Кубок Содружества.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    11.05.2017 11:43
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 11 мая 2017, 19:13

      Палыч -сила!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 мая 2017, 17:47

      Удачи Локомотиву и Палычу! С юбилеем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 11 мая 2017, 15:18

      70? Думала от силы 60 с небольшим, поздравляю...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +408

      АлёшкА91 11 мая 2017, 15:18

      С юбилеем!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +752

      alex1004 11 мая 2017, 15:11

      С юбилеем! Здоровья и творческих успехов!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 11 мая 2017, 14:03

      Палыча с юбилеем! И от клуба новый ему петушок....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 11 мая 2017, 13:49

      С юбилеем Крепкого здоровья

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 11 мая 2017, 13:34

      Здоровья и терпения!!! Еврокубок желаю

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 11 мая 2017, 13:30

      Искренние поздравления с юбилеем! Долголетия, в том числе и спортивного! Много значимых трофеев! Палыч один из лучших тренеров постсоветского пространства, уважаемый болельщиками не только Локо!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2250

      kvm 11 мая 2017, 13:10

      Шпалыч ещё огурцом держится!

      1
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