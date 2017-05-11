«Локомотив» поздравил Семина с 70-летием

Пресс-служба «Локомотива» поздравила главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. Российскому специалисту исполнилось 70 лет.

«Юрию Палычу сегодня 70! Человеку, с чьим именем связаны самые большие победы «Локомотива»! С днем рождения, тренер!» – говорится в поздравлении.

Напомним, что Семин в 2002 и 2004 годах выигрывал чемпионат России, пять раз – Кубок России, два раза Суперкубок страны и один раз – Кубок Содружества.