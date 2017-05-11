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«Локомотив» поздравил Семина с 70-летием

11 мая 2017, 11:43
13

Пресс-служба «Локомотива» поздравила главного тренера команды Юрия Семина с днем рождения. Российскому специалисту исполнилось 70 лет.

«Юрию Палычу сегодня 70! Человеку, с чьим именем связаны самые большие победы «Локомотива»! С днем рождения, тренер!» – говорится в поздравлении.

Напомним, что Семин в 2002 и 2004 годах выигрывал чемпионат России, пять раз – Кубок России, два раза Суперкубок страны и один раз – Кубок Содружества.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: ФК «Локомотив»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий
Комментарии (13)
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PNZ1985
1494493423
С юбилеем Палыч!
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Дядя Серёжа
1494493450
Бодрый старикашка. Молодец.
Ответить
mialkov
1494498655
Искренние поздравления с юбилеем! Долголетия, в том числе и спортивного! Много значимых трофеев! Палыч один из лучших тренеров постсоветского пространства, уважаемый болельщиками не только Локо!
Ответить
LokoGoGo
1494498876
Здоровья и терпения!!! Еврокубок желаю
Ответить
nik55
1494499741
С юбилеем Крепкого здоровья
Ответить
zenitforever2015
1494500616
Палыча с юбилеем! И от клуба новый ему петушок....
Ответить
alex1004
1494504695
С юбилеем! Здоровья и творческих успехов!
Ответить
АлёшкА91
1494505089
С юбилеем!
Ответить
арейская
1494505119
70? Думала от силы 60 с небольшим, поздравляю...
Ответить
OfaZavr
1494514029
Удачи Локомотиву и Палычу! С юбилеем!
Ответить
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