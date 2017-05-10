АПЛ. «Арсенал» обыграл «Саутгемптон» и вышел на пятое место

Перенесенный матч 26-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Арсеналом» завершился победой лондонского клуба со счетом 2:0. Голами отметились нападающие Алексис Санчес и Оливье Жиру.

Команда Арсена Венгера набрала 66 очков и поднялась на пятое место в турнирной таблице, обогнав «Манчестер Юнайтед». Коллектив Клода Пюэля по-прежнему находится на 10-й позиции.

Англия. Премьер-лига. 26-й тур (перенесенный матч)

Саутгемптон – Арсенал – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Санчес, 60; 0:2 – Жиру, 83.

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