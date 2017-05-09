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  • Агент Боккетти: «Надеюсь, что «Спартак» для Сальваторе не только прошлое и настоящее, но и будущее»

Агент Боккетти: «Надеюсь, что «Спартак» для Сальваторе не только прошлое и настоящее, но и будущее»

9 мая 2017, 20:22
6

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил надежду, что его клиент надолго останется в московском клубе.

Напомним, минувшей зимой итальянец продлил контракт с красно-белыми до лета 2020 года. За «Спартак» защитник выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне Боккетти провел за московскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол.

– Тогда вопрос ребром – Боккетти мог зимой уйти в «Зенит»? Сообщалось, что все было на мази.

– Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в «Спартаке». Надеюсь, что «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.

– И все-таки – вариант с «Зенитом» существовал?

– Нет. Предложения из питерского клуба не поступало.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Россия. Премьер-лига Спартак Боккетти Сальваторе
Комментарии (6)
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oyabun
1494351363
Очень жаль что защитник уровня Боккетти во второй половине сезона почти не играл в основном составе. Что тому виной похоже никто так и не знает. Но тренеру виднее. Надеюсь, если Сальваторе не продадут летом, что он все же будет проходить в состав и приносить пользу команде
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арейская
1494372347
Я тоже надеюсь, не могу понять почему Каррера гнобит его на лавке, из-за лимита? Думаю не в этом дело...
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Дядя Серёжа
1494383096
Кто на поле, кто на скамейке решет тренер, но запас должен быть достойным.
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