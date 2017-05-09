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    Агент Боккетти: «Надеюсь, что «Спартак» для Сальваторе не только прошлое и настоящее, но и будущее»

    Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил надежду, что его клиент надолго останется в московском клубе.

    Напомним, минувшей зимой итальянец продлил контракт с красно-белыми до лета 2020 года. За «Спартак» защитник выступает с 2013 года.

    В нынешнем сезоне Боккетти провел за московскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол.

    – Тогда вопрос ребром – Боккетти мог зимой уйти в «Зенит»? Сообщалось, что все было на мази.

    – Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в «Спартаке». Надеюсь, что «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.

    – И все-таки – вариант с «Зенитом» существовал?

    – Нет. Предложения из питерского клуба не поступало.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    09.05.2017 20:22
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 10 мая 2017, 05:24

      Кто на поле, кто на скамейке решет тренер, но запас должен быть достойным.

      0
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      Рейтинг: +17971

      арейская 10 мая 2017, 02:25

      Я тоже надеюсь, не могу понять почему Каррера гнобит его на лавке, из-за лимита? Думаю не в этом дело...

      0
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      Рейтинг: +33418

      oyabun 9 мая 2017, 20:36

      Очень жаль что защитник уровня Боккетти во второй половине сезона почти не играл в основном составе. Что тому виной похоже никто так и не знает. Но тренеру виднее. Надеюсь, если Сальваторе не продадут летом, что он все же будет проходить в состав и приносить пользу команде

      -1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 9 мая 2017, 21:21

      Меня тоже его столь длительное отсутствие в старте беспокоит...

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > oyabun 9 мая 2017, 21:57

      Тренер не враг себе. Раз не играл, значит был слабее других..

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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > turist82 9 мая 2017, 23:21

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