Агент Боккетти: «Надеюсь, что «Спартак» для Сальваторе не только прошлое и настоящее, но и будущее»

Футбольный агент Андреа Д'Амико, представляющий интересы защитника «Спартака» Сальваторе Боккетти, выразил надежду, что его клиент надолго останется в московском клубе.

Напомним, минувшей зимой итальянец продлил контракт с красно-белыми до лета 2020 года. За «Спартак» защитник выступает с 2013 года.

В нынешнем сезоне Боккетти провел за московскую команду в РФПЛ 12 матчей, в которых забил один гол.

– Тогда вопрос ребром – Боккетти мог зимой уйти в «Зенит»? Сообщалось, что все было на мази.

– Когда идут переговоры о новом контракте, много что сообщается. В футболе вообще очень много слухов. И один из самых популярных – возможный переход игрока из одного большого клуба в другой. Но у нас изначально был приоритет – остаться в «Спартаке». Надеюсь, что «Спартак» для Боккетти не только прошлое и настоящее, но и будущее тоже, не только ближайшее. В качестве тренера или сотрудника клуба.

– И все-таки – вариант с «Зенитом» существовал?

– Нет. Предложения из питерского клуба не поступало.