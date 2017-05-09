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  • Кьеллини: «Цель «Ювентуса» – финал Лиги чемпионов. О скудетто и Кубке Италии подумаем после»

Кьеллини: «Цель «Ювентуса» – финал Лиги чемпионов. О скудетто и Кубке Италии подумаем после»

9 мая 2017, 12:27
3

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии ответного полуфинального матча с «Монако» (первая игра – 2:0) подчеркнул, что в данный момент «бьянконери» не думают о золотом хет-трике. По его словам, самое важное сейчас – обеспечить себе путевку в финал Лиги чемпионов.

«Золотой хет-трик? Это не то, о чем я сейчас думаю. Сейчас наша цель – попасть в Кардифф. А уже потом будем думать о завоевании скудетто и победе в финале Кубка Италии. Мы сконцентрированы на ближайшем матче. Знаем, что нам придется завтра попотеть, чтобы достичь одной из наших целей. Болельщики могут мечтать о золотом хет-трике, но нам нужно сфокусироваться на своих целях. Чем ближе мы к цели, тем больше мотивации у нас.

Главное отличие нынешней команды от «Ювентуса» 2015 года в том, что мы лучше знаем свои сильные стороны. В 2015-м выход в берлинский финал стал для нас во много сюрпризом. Возможно, мы провели его тогда с избыточным пиететом перед «Барселоной». Думаю, результаты последних нескольких лет укрепили нашу уверенность в себе. Равно как и поражения, вроде прошлогоднего от «Баварии», помогли нам в плане психологии», – сказал Кьеллини.

Поединок «Ювентус» – «Монако» состоится сегодня, 9 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Источник: УЕФА
Лига чемпионов Ювентус Монако Кьеллини Джорджо
Комментарии (3)
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Civen
1494324940
джорждо сегодня нужна победа!
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Mahone
1494328535
Победы вам!! Рад если Лигу Чемпионов наконец то выиграет Буффон-заслужил он это!!!!!!!!!!!
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OfaZavr
1494341367
Победу Юве!!!
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