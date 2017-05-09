Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кьеллини: «Цель «Ювентуса» – финал Лиги чемпионов. О скудетто и Кубке Италии подумаем после»

    Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини в преддверии ответного полуфинального матча с «Монако» (первая игра – 2:0) подчеркнул, что в данный момент «бьянконери» не думают о золотом хет-трике. По его словам, самое важное сейчас – обеспечить себе путевку в финал Лиги чемпионов.

    «Золотой хет-трик? Это не то, о чем я сейчас думаю. Сейчас наша цель – попасть в Кардифф. А уже потом будем думать о завоевании скудетто и победе в финале Кубка Италии. Мы сконцентрированы на ближайшем матче. Знаем, что нам придется завтра попотеть, чтобы достичь одной из наших целей. Болельщики могут мечтать о золотом хет-трике, но нам нужно сфокусироваться на своих целях. Чем ближе мы к цели, тем больше мотивации у нас.

    Главное отличие нынешней команды от «Ювентуса» 2015 года в том, что мы лучше знаем свои сильные стороны. В 2015-м выход в берлинский финал стал для нас во много сюрпризом. Возможно, мы провели его тогда с избыточным пиететом перед «Барселоной». Думаю, результаты последних нескольких лет укрепили нашу уверенность в себе. Равно как и поражения, вроде прошлогоднего от «Баварии», помогли нам в плане психологии», – сказал Кьеллини.

    Поединок «Ювентус» – «Монако» состоится сегодня, 9 мая. Начало – в 21:45 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.05.2017 12:27
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 мая 2017, 17:49

      Победу Юве!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 14:15

      Победы вам!! Рад если Лигу Чемпионов наконец то выиграет Буффон-заслужил он это!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Civen 9 мая 2017, 13:15

      джорждо сегодня нужна победа!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11