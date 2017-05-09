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    «Твенте» поздравил Промеса и «Спартак» с чемпионством в РФПЛ

    Бывший клуб Квинси Промеса «Твенте» поздравил футболиста и «Спартак» с чемпионством в национальном первенстве. Футболист перешел в стан красно-белых из этого голландского клуба летом 2014 года.

    «Твенте» поздравляет Квинси Промеса и «Спартак» с чемпионским титулом. «Твенте» очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды», – говорится в заявлении голландского клуба.

    Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.

    Источник: Р-Спорт

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    09.05.2017 10:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3136

      m40 9 мая 2017, 21:56

      Скорее всего они так деликатно помнили про 500 косарей

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 9 мая 2017, 19:05

      "сраный твенте"..... это не мои слова,разумеется. цитата карпина... а на деле ,порядочный клуб

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 9 мая 2017, 14:06

      Да не ссыте, мы не забыли про полляма!)

      3
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 мая 2017, 13:40

      Да,спасибо,вам того же,Спартак-Чемпион!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +800

      forward33 9 мая 2017, 12:56

      Респект Твенте)))

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 9 мая 2017, 12:25

      И напомнили про 500 000 )))

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