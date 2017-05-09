«Твенте» поздравил Промеса и «Спартак» с чемпионством в РФПЛ

Бывший клуб Квинси Промеса «Твенте» поздравил футболиста и «Спартак» с чемпионством в национальном первенстве. Футболист перешел в стан красно-белых из этого голландского клуба летом 2014 года.

«Твенте» поздравляет Квинси Промеса и «Спартак» с чемпионским титулом. «Твенте» очень гордится тем, что Квинси добился такого прогресса и стал одним из ключевых игроков команды», – говорится в заявлении голландского клуба.

Промес в текущем сезоне провел в чемпионате России 23 матча, в которых забил 11 голов и отдал 10 результативных передач.