Яковлев, Тарасов и Ари – в стартовых составах на матч «Анжи» – «Локомотив»

Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Локомотивом». Встреча пройдет сегодня в Махачкале и начнется в 17:00 по московскому времени.

«Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.

Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.

«Локомотив»: Гилерме, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.

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