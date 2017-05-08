Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Яковлев, Тарасов и Ари – в стартовых составах на матч «Анжи» – «Локомотив»

    Стали известны стартовые составы команд на матч 27-го тура чемпионата России между «Анжи» и «Локомотивом». Встреча пройдет сегодня в Махачкале и начнется в 17:00 по московскому времени.

    «Анжи»: Юрченко, Мусалов, Жиров, Фибель, Паршивлюк, Эззатоллахи, Тетрашвили, Хубулов, Яковлев, Прудников, Кацаев.

    Запасные: Фильцов, Форбс, Асильдаров, Гасанов, Будковский, Хадарцев, Долгов, Брызгалов, Кудряшов, Лях, Каретник, Георгиевский.

    «Локомотив»: Гилерме, Михалик, Кверквелия, В. Денисов, Игнатьев, Тарасов, И. Денисов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Фарфан, Ари.

    Запасные: Коченков, Маргасов, Пейчинович, Майкон, Касаев, Коломейцев, Ротенберг, Шкулетич, Баринов, Галаджан, Ан. Миранчук, Ндинга.

    Ставьте на матчи в конкурсе прогнозов и выигрывайте крутые призы

    Источник: РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.05.2017 16:15
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11