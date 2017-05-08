Федун: «Теперь я не Нольтрофеич»

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).
«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними.
Теперь я уже не Нольтрофеич», – заявил Федун.
«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это
Источник: Чемпионат.ком
...Но ежели обSеришься там в матче с итальянским клубом (ХА!- я колдоварка) то пеняй на себя. БУДИШ ИШШО ШЕСТНАДЦАТЬ ГОДОВ ШЕСТЁРКОЙ. Удачи.
Всех С Празником ПОБЕДЫ - 9 МАЯ!!!