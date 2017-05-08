Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Федун: «Теперь я не Нольтрофеич»

8 мая 2017, 00:08
28

Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними.

Теперь я уже не Нольтрофеич», – заявил Федун.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Федун Леонид
Комментарии (28)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
filosof sparty
1494191437
)))
Ответить
Atom2020
1494191444
Кто это тебя так обозвал? ... Теперь ты Адынтрофеич)))
Ответить
Робинзон
1494191462
..)) поздравляем, Леонид Арнольдыча можно понять человека..)) .
Ответить
Fancyfall
1494191476
))) все радуются!
Ответить
NEON-SM
1494191860
где поздравления дзюбы
Ответить
ivany4
1494192224
Теперь дубиньё нольтрофеич! Поговаривают обратно просится.)))
Ответить
Beim
1494192717
Федуну спасибо! Он конечно много критики получал за Спартак, но именно его решение поставить помошника главным тренером, весь сезон дарит праздник всей команде и болельщикам!
Ответить
Lev Aleks
1494193803
теперь ты разтрофейч)))
Ответить
Filllllll
1494199910
А ведь молодец он! Было время, называли нас, вечно вторыми, было время, когда орали:продай команду. Вытерпел все неудачи с командой и стал с ней чемпионом! Хотя, с Карерой повезло P. S. И с Промесом P. P. S. И с Глушаком. И т. д.
Ответить
GoLenaStop
1494203284
Удачи тебе, Спартак, в Лиге Чемпионов!
...Но ежели обSеришься там в матче с итальянским клубом (ХА!- я колдоварка) то пеняй на себя. БУДИШ ИШШО ШЕСТНАДЦАТЬ ГОДОВ ШЕСТЁРКОЙ. Удачи.
Всех С Празником ПОБЕДЫ - 9 МАЯ!!!
Ответить
Главные новости
ФотоМусиала едва не умер во время матча
20:11
1
«Все вопросы Игдисамову»: Баринов – о потере места в основе ЦСКА
19:38
5
Игдисамов прокомментировал трудную победу ЦСКА над «Факелом»
19:03
1
«Олимпиакос» отказался от Угальде: известна причина
18:42
3
РПЛ. ЦСКА победил «Факел» благодаря пенальти (1:0)
18:13
24
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Шанхай Шэньхуа» выиграл второй матч подряд после отставки Слуцкого
16:58
7
Джорджина будет получать почти 10 миллионов рублей в месяц в случае развода с Роналду
16:41
13
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
Все новости
Все новости
РПЛ. «Ростов» и «Рубин» обменялись голами (1:1)
20:34
ВидеоОбзор матча «Ростов» – «Рубин» голы и лучшие моменты (Видео)
20:31
Тороп – об игре ЦСКА: «Тенденции не очень хорошие»
19:54
1
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Ахмат»: 15 августа 2026
19:37
Тренер «Факела» оценил поражение от ЦСКА
19:23
ВидеоОбзор матча ЦСКА – «Факел» голы и лучшие моменты (Видео)
18:10
2
«Спартак» выработал позицию по трансферу Пиняева
17:57
9
Назван клуб РПЛ, где могут оказаться Слуцкий и Дзюба
17:41
3
«Он в своем мире»: выявлен игрок «Зенита», у которого потухли глаза
17:29
4
Игрок «Родины» попросился в сборную России после хет-трика
17:20
6
В «Крыльях Советов» раскрыли неожиданное прозвище Рассказова
16:50
3
«Локомотиву» не продали футболиста сборной Армении
16:29
2
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Акрон» голы и лучшие моменты (Видео)
15:53
РПЛ. «Родина» упустила победу над «Акроном» – 3:3
15:53
21
Оздоев: «Чемпионат Греции сильнее РПЛ»
15:44
5
Новая информация о поиске «Спартаком» вингера
15:30
17
ФотоКарпин посетил матч аутсайдеров РПЛ
15:15
9
Стали известны стартовые составы на матч ЦСКА – «Факел»: 15 августа 2026
15:05
1
Гусев ответил, есть ли у Тюкавина мотивация выступать за «Динамо»
14:54
Глава РЖД принял решение по трансферу Карпукаса в «Зенит»
14:39
20
Тикнизян отказал топ-клубу РПЛ ради «Олимпиакоса»
14:32
9
«Локомотив» продаст Батракова «Галатасараю», но при одном условии
14:20
9
Глава РЖД определился с будущим Галактионова в «Локомотиве»
14:12
4
«Динамо» предложило 6 миллионов за чилийского вингера
13:57
3
Команде академии «Спартака» запретили участвовать в кубке Глушакова
13:45
11
Орлов уличил игроков «Зенита» в непрофессионализме
13:34
3
Глава РЖД прибыл на базу «Локомотива» для обсуждения трансферов Батракова и Карпукаса
13:19
6
Кириченко назвал российских футболистов, способных заиграть в Европе
13:08
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+