Федун: «Теперь я не Нольтрофеич»

С ПОБЕДОЙ Арнольдыч! Для меня, даже в самые хреновые времена, ты никогда не был нольтрофеичем! Я благодарен тебе, Леонид Арнольдович за все - избавил Спартак от такого говна как червиченко(которого сейчас жаба душит), построил стадион и вообще вложил всю душу в строительство НАШЕГО СПАРТАКА!
Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).
«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними.
Теперь я уже не Нольтрофеич», – заявил Федун.
«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это