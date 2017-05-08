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    Федун: «Теперь я не Нольтрофеич»

    Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

    «Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними.

    Теперь я уже не Нольтрофеич», – заявил Федун.

    «Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это

    Источник: Чемпионат.ком

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    08.05.2017 00:08
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 9 мая 2017, 00:02

      С ПОБЕДОЙ Арнольдыч! Для меня, даже в самые хреновые времена, ты никогда не был нольтрофеичем! Я благодарен тебе, Леонид Арнольдович за все - избавил Спартак от такого говна как червиченко(которого сейчас жаба душит), построил стадион и вообще вложил всю душу в строительство НАШЕГО СПАРТАКА!

      -1
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 8 мая 2017, 14:50

      Леониду Арнольдовичу спасибо могу только сказать! Долго ждать пришлось, но оно того стоило. И стадион красавец и команда чемпион! Наконец то!!!

      1
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      Рейтинг: +43204

      Амба Нагорск 8 мая 2017, 08:09

      Чё то там в рифму Федун - Ждун )

      2
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      Рейтинг: +915

      спанчес > Амба Нагорск 8 мая 2017, 08:10

      песдун

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 8 мая 2017, 07:34

      Одноразовый трофеич :-)

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      Рейтинг: +22

      drago922 > NEMETSRUS 9 мая 2017, 12:11

      а ты гондон штопаный

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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS > drago922 10 мая 2017, 07:44

      Статья не про тебя чтоб своё имя писать все и так знают кто ты такой

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 8 мая 2017, 06:26

      С ПОБЕДОЙ !!!!!

      1
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 8 мая 2017, 03:54

      теперь то конечно уже)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8834

      GoLenaStop 8 мая 2017, 03:28

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Удачи тебе, Спартак, в Лиге Чемпионов!

      ...Но ежели обSеришься там в матче с итальянским клубом (ХА!- я колдоварка)
      то пеняй на себя. БУДИШ ИШШО ШЕСТНАДЦАТЬ ГОДОВ ШЕСТЁРКОЙ. Удачи.

      Всех С Празником ПОБЕДЫ - 9 МАЯ!!!

      -4
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      Рейтинг: +22

      drago922 > GoLenaStop 9 мая 2017, 12:11

      потухни сука

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +454

      Filllllll 8 мая 2017, 02:31

      А ведь молодец он! Было время, называли нас, вечно вторыми, было время, когда орали:продай команду. Вытерпел все неудачи с командой и стал с ней чемпионом! Хотя, с Карерой повезло
      P. S. И с Промесом
      P. P. S. И с Глушаком. И т. д.

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      Рейтинг: +1552

      ribavadim > Filllllll 8 мая 2017, 06:21

      Я тоже был возмущён политиК....

      2
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      Рейтинг: +806

      plehanov6 > ribavadim 9 мая 2017, 00:04

      Парни! Какие возмущения - мы ЧЕМПИОНЫ!!!

      -1
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      Рейтинг: +2389

      serglider 8 мая 2017, 01:57

      Угу, теперь Федун Одинразчемпионыч))) Праздравляемссс.

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      Рейтинг: +5879

      Павелий > serglider 8 мая 2017, 03:19

      Serglider - одноизвилин!

      1
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 8 мая 2017, 00:50

      теперь ты разтрофейч)))

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