Президент «Спартака» Леонид Федун поделился впечатлениями от победы команды в нынешнем сезоне РФПЛ. Напомним, красно-белые досрочно гарантировали себе чемпионство после поражения «Зенита» от «Терека» (0:1).

«Всем-всем-всем фанатам поздравления! Огромное спасибо за то терпение, которое они проявляли все эти годы. К сожалению, сейчас не вместе с ними, но душой с ними.

Теперь я уже не Нольтрофеич», – заявил Федун.

«Спартак» – чемпион! Спустя 16 лет они сделали это