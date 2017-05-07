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    УПЛ. «Динамо» забило шесть голов в ворота «Александрии» и другие результаты

    В матче 6-го тура плей-офф УПЛ группы А киевское «Динамо» на своем поле разгромило «Александрию», отправив в ворота соперника шесть безответных голов – 6:0.

    В группе В «Звезда» поделила очки с «Днепром», «Сталь» оказалась сильнее «Карпат».

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 6-й тур. Группа А

    Динамо – Александрия – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Ярмоленко, 7 (с пенальти); 2:0 – Беседин, 12; 3:0 – Гармаш, 45; 4:0 – Гармаш, 58; 5:0 – Морозюк, 73; 6:0 – Цыганков, 80.

    Удаление: нет – Симинин, 6.

    Чемпионат Украины. УПЛ. Плей-офф, 6-й тур. Группа В

    Звезда – Днепр – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Чеберко, 7; 1:1 – Перейра, 48.

    Сталь – Карпаты – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Нестеров, 12; 1:1 – Дебелко, 69; 2:1 – Карасюк, 88.

    Календарь УПЛ

    Турнирная таблица УПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.05.2017 21:27
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