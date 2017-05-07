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    Парфенов: «Планы «Тосно» в РФПЛ будем обсуждать в ближайшее время»

    Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ. Напомним, что клуб впервые в истории гарантировал себе участие в высшем российском дивизионе после победы в матче 35-го тура ФНЛ над «Нефтехимиком».

    – Ну, комментарий по матчу будет короткий. Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет.

    – Позвольте поздравить вас с выходом в Премьер-лигу, какие планы в связи с этим?

    – Спасибо за поздравления! Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать в самое ближайшее время. Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что дожали, можно сказать, и досрочно вышли.

    Источник: ФНЛ

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    07.05.2017 06:50
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2697

      turist82 7 мая 2017, 06:59

      Теперь ещё Тихонова к нам!!!

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      Рейтинг: +160

      виктоша > turist82 7 мая 2017, 13:12

      Тихонов сам по себе, он Енисей тренирует, с ним и выйдет в РФПЛ с третьего места в ФНЛ ( если стыки пройдет).

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      Рейтинг: +2697

      turist82 > виктоша 7 мая 2017, 13:15

      Так и я про это же говорю ) Ждем в премьер-лиге Парфенова и Тихонова со своими командами ) Старая гвардия!

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      Рейтинг: +160

      виктоша > turist82 7 мая 2017, 16:51

      Ура! )

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      Рейтинг: +2697

      turist82 7 мая 2017, 06:58

      Рад за Дмитрия Парфенова! Он наш, мясной по крови ) Помним и ценим!

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