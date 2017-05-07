Парфенов: «Планы «Тосно» в РФПЛ будем обсуждать в ближайшее время»

Главный тренер «Тосно» Дмитрий Парфенов поделился эмоциями от выхода команды в РФПЛ. Напомним, что клуб впервые в истории гарантировал себе участие в высшем российском дивизионе после победы в матче 35-го тура ФНЛ над «Нефтехимиком».

– Ну, комментарий по матчу будет короткий. Ребят хочется поблагодарить, руководство, болельщиков. Мы одной семьей двигались к этой цели, мы пришли, но пока осознание еще не пришло, хотя сделали дело, но проблем с этим, думается, не будет.

– Позвольте поздравить вас с выходом в Премьер-лигу, какие планы в связи с этим?

– Спасибо за поздравления! Сейчас я вам никаких планов не скажу, все руководство ожидало когда это официально произойдет, вот случилось и теперь можно уже и обсуждать в самое ближайшее время. Не простой путь у нас получился, а простых и не бывает. Рад, что дожали, можно сказать, и досрочно вышли.