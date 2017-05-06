Вице-президент «Барселоны» Местре: «Мы определились с новым тренером»

Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре сообщил о выборе кандидатуры нового тренера команды.

«Мы определились с новым тренером. Последнее слово скажет президент. Информация станет доступна не раньше, чем по окончании сезона», – сказал функционер.

Напомним, в марте нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не будет продлевать контракт с «Барселоной» и покинет клуб после завершения сезона.

Главным кандидатом на должность считается Эрнесто Вальверде. В апреле 53-летний специалист сообщил об уходе из «Атлетика».