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    Вице-президент «Барселоны» Местре: «Мы определились с новым тренером»

    Вице-президент «Барселоны» Жорди Местре сообщил о выборе кандидатуры нового тренера команды.

    «Мы определились с новым тренером. Последнее слово скажет президент. Информация станет доступна не раньше, чем по окончании сезона», – сказал функционер.

    Напомним, в марте нынешний главный тренер каталонцев Луис Энрике сказал, что не будет продлевать контракт с «Барселоной» и покинет клуб после завершения сезона.

    Главным кандидатом на должность считается Эрнесто Вальверде. В апреле 53-летний специалист сообщил об уходе из «Атлетика».

    Источник: Twitter

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    06.05.2017 22:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +11

      lozud4eg 7 мая 2017, 06:59

      Подписывайте Романцева. Который год на рыбалке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 7 мая 2017, 06:16

      Заклевали Энрике полностью

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 7 мая 2017, 00:10

      В " Барселоне " быть тренером при таких игроках , ума большого не надо ......

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 мая 2017, 00:02

      Слепой сказал-увидим, глухой сказал-услышим.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 7 мая 2017, 00:02

      меняйте контрацептивы чаще, не залетите)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      rodrigez122 6 мая 2017, 23:59

      Который слышал что такое футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +162

      КАРАТ 6 мая 2017, 23:16

      Это будет мужчина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 > КАРАТ 7 мая 2017, 00:14

      не факт,этож гейропа мать её)))))))))))

      -1
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