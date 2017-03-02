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    Вальверде — главный кандидат на должность главного тренера «Барселоны»

    Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде может стать преемником Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны».

    Контракт баска истекает в конце текущего сезона.

    О том, что Энрике сложит полномочия, стало известно сегодня.

    Каталонский клуб представит нового тренера 1-го июля.

    В качестве других претендентов на должность Marca называет Хорхе Сампаоли, Рональда Кумана, Лорана Блана, Оскара Гарсию, Эусебио Сакристана, Франка де Бура и Маурисио Покеттино.

    Источник: Marca

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    02.03.2017 16:11
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 2 марта 2017, 20:37

      я конечно внимательно не смотрел за реал сосьедадом, но мне кажется ничего у него не получится в барсе!

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +789

      Jenea83 2 марта 2017, 17:23

      очень бы хотелось Кумана увидеть главным тренером. Но у него и в Эвертоне сейчас все не плохо))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 марта 2017, 17:09

      только бы не Сампаоли! обновили состав специально под него

      0
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