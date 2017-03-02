Вальверде — главный кандидат на должность главного тренера «Барселоны»

я конечно внимательно не смотрел за реал сосьедадом, но мне кажется ничего у него не получится в барсе!
Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде может стать преемником Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны».
Контракт баска истекает в конце текущего сезона.
О том, что Энрике сложит полномочия, стало известно сегодня.
Каталонский клуб представит нового тренера 1-го июля.
В качестве других претендентов на должность Marca называет Хорхе Сампаоли, Рональда Кумана, Лорана Блана, Оскара Гарсию, Эусебио Сакристана, Франка де Бура и Маурисио Покеттино.