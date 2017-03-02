Вальверде — главный кандидат на должность главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде может стать преемником Луиса Энрике на посту главного тренера «Барселоны».

Контракт баска истекает в конце текущего сезона.

О том, что Энрике сложит полномочия, стало известно сегодня.

Каталонский клуб представит нового тренера 1-го июля.

В качестве других претендентов на должность Marca называет Хорхе Сампаоли, Рональда Кумана, Лорана Блана, Оскара Гарсию, Эусебио Сакристана, Франка де Бура и Маурисио Покеттино.