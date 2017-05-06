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Джикия: «Еще не решили, где будем праздновать чемпионство»

6 мая 2017, 21:41
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России. До чемпионства команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко.

«Не пересматривали в раздевалке момент с пенальти. Где будем праздновать чемпионство, ещe не решили, даже не обсуждали это. Черчесов показал большой палец вверх после моего удара? Мне очень приятно», – сказал Джикия.

Футболист перешел в московский клуб в декабре 2016 года. «Амкар» заработал на продаже игрока 150 миллионов рублей.

Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков сказал, что пенальти в матче на «Открытие Арене» был сомнительным.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Томь Джикия Георгий
Комментарии (11)
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DZHEK_VOROBEY1987
1494096199
Отметить надо с размахом,чтоб вся страна гудела.
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Fancyfall
1494096481
а что ещё он мог сказать?
Ответить
Аскорбин
1494097214
Гудеть будет вся страна в пределах садового кольца.
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Казак88
1494098597
Да уж, заслужил, 6 матчей провел в чемпе
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Roman Viktorovich
1494100491
Ты им сначала стань!Решатель...Одни в википедии пишут что Спартак чемпион 2017!Другие решают где отмечать!Третьи умники,комментирующие матч в текстовой трансляции поздравляют Спартак с чемпионством...Не надо борзеть!Уважать нужно соперников
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спартак спартаков1
1494104633
ждёмс
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Ще Гевара
1494105635
Там-же, где 0:1 от АЕКа!
Ответить
Д Альбертини
1494130279
Удар с левой ноги хороший у Георгия)
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yuran63
1494133773
Ну вот и всё...Коням и бомжикам учиться делать отсос с причмокиванием.)))
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