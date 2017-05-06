Джикия: «Еще не решили, где будем праздновать чемпионство»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России. До чемпионства команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко.

«Не пересматривали в раздевалке момент с пенальти. Где будем праздновать чемпионство, ещe не решили, даже не обсуждали это. Черчесов показал большой палец вверх после моего удара? Мне очень приятно», – сказал Джикия.

Футболист перешел в московский клуб в декабре 2016 года. «Амкар» заработал на продаже игрока 150 миллионов рублей.

Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков сказал, что пенальти в матче на «Открытие Арене» был сомнительным.