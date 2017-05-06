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    Джикия: «Еще не решили, где будем праздновать чемпионство»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился впечатлениями от победы над «Томью» (1:0) в матче 27-го тура чемпионата России. До чемпионства команде Массимо Карреры осталось набрать одно очко.

    «Не пересматривали в раздевалке момент с пенальти. Где будем праздновать чемпионство, ещe не решили, даже не обсуждали это. Черчесов показал большой палец вверх после моего удара? Мне очень приятно», – сказал Джикия.

    Футболист перешел в московский клуб в декабре 2016 года. «Амкар» заработал на продаже игрока 150 миллионов рублей.

    Ранее главный тренер «Томи» Валерий Петраков сказал, что пенальти в матче на «Открытие Арене» был сомнительным.

    Источник: Чемпионат.ком

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    06.05.2017 21:41
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +92

      yuran63 7 мая 2017, 08:09

      Ну вот и всё...Коням и бомжикам учиться делать отсос с причмокиванием.)))

      -1
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      Рейтинг: +74

      telepuzoooo > yuran63 7 мая 2017, 14:10

      Чемпионы 1 раз за 16 лет...... да подавитесь рабы!!! Вот только эти 16 лет рабы не плохо сосали у коней и бомжей с отличным причмокиванием!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 7 мая 2017, 07:11

      Удар с левой ноги хороший у Георгия)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 7 мая 2017, 00:20

      Там-же, где 0:1 от АЕКа!

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 7 мая 2017, 00:03

      ждёмс

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +73

      Roman Viktorovich 6 мая 2017, 22:54

      Ты им сначала стань!Решатель...Одни в википедии пишут что Спартак чемпион 2017!Другие решают где отмечать!Третьи умники,комментирующие матч в текстовой трансляции поздравляют Спартак с чемпионством...Не надо борзеть!Уважать нужно соперников

      3
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      Рейтинг: +2697

      turist82 > Roman Viktorovich 7 мая 2017, 07:19

      Соперники не очень то уважали Спартак в прошлые годы. Таблицу вырезали, издевались... Теперь наша очередь глумиться )

      0
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      Рейтинг: +1318

      Казак88 6 мая 2017, 22:23

      Да уж, заслужил, 6 матчей провел в чемпе

      -1
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      Рейтинг: +484

      Аскорбин 6 мая 2017, 22:00

      Гудеть будет вся страна в пределах садового кольца.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3479

      Fancyfall 6 мая 2017, 21:48

      а что ещё он мог сказать?

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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 6 мая 2017, 21:43

      Отметить надо с размахом,чтоб вся страна гудела.

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