Петраков: «Надо ещe посмотреть, но считаю, что в матче против «Спартака» был очень сомнительный пенальти»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Надо ещe посмотреть, но считаю, что был очень сомнительный пенальти. Очень сомнительный. Первый тайм был более эмоциональный, мы лучше двигались, взаимодействовали, какие-то подходы были. А во втором тайме нам просто не хватило силeнок, молодые ребята. После игры поблагодарил их за отдачу», — сказал Петраков в эфире «Наш футбол».

На 15-й минуте встречи нападающий столичного клуба Квинси Промес реализовал пенальти.