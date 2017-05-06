Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Петраков: «Надо ещe посмотреть, но считаю, что в матче против «Спартака» был очень сомнительный пенальти»

    Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

    «Надо ещe посмотреть, но считаю, что был очень сомнительный пенальти. Очень сомнительный. Первый тайм был более эмоциональный, мы лучше двигались, взаимодействовали, какие-то подходы были. А во втором тайме нам просто не хватило силeнок, молодые ребята. После игры поблагодарил их за отдачу», — сказал Петраков в эфире «Наш футбол».

    На 15-й минуте встречи нападающий столичного клуба Квинси Промес реализовал пенальти.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 21:14
    Рекомендуем
    Комментарии10
    ...
    • ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 7 мая 2017, 10:01

      Даже болелы спама признают левый пеналь и только глушак с бубном уверены в обратном.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 6 мая 2017, 23:41

      после пендаля этого-переключил. честно-стыдно стало!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13741

      Dominator777 6 мая 2017, 22:28

      Спартак и без этого сомнительного пеналя первое место не упустил бы. Жаль, что судья из ничего победу новому чемпиону "сделал".

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +27

      Oleg1956 6 мая 2017, 22:03

      Господин Петраков посмотрите что ваши дети делали в первом тайме.
      Скажите спасибо что на Ещенко не получили за откровенный удар в лицо
      и еще иногда просматривайте передачу Свисток и Вы увидите что самая грубая это ваша молодежь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      FC ЖИЛЬДУН 6 мая 2017, 21:56

      Петраков- тренер?Сколько команд им похоронено?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 6 мая 2017, 21:30

      на табло смотри

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. 6 мая 2017, 21:21

      можно и не смотреть, вы правы

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +322

      Gerero2198 > MURAD F. A. 6 мая 2017, 21:24

      Ой зря ты это написал. Сейчас набегут и наминусуют болелы одного клуба.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +583

      MURAD F. A. > Gerero2198 6 мая 2017, 21:36

      нормальные болельщики спартака сами прекрасно понимают, что это не чемпионская игра

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Gerero2198 6 мая 2017, 21:58

      а че бояться..если не было..((

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11