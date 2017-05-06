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  • Петраков: «Надо ещe посмотреть, но считаю, что в матче против «Спартака» был очень сомнительный пенальти»

Петраков: «Надо ещe посмотреть, но считаю, что в матче против «Спартака» был очень сомнительный пенальти»

6 мая 2017, 21:14
10

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвел итог матчу 27-го тура РФПЛ против «Спартака» (0:1).

«Надо ещe посмотреть, но считаю, что был очень сомнительный пенальти. Очень сомнительный. Первый тайм был более эмоциональный, мы лучше двигались, взаимодействовали, какие-то подходы были. А во втором тайме нам просто не хватило силeнок, молодые ребята. После игры поблагодарил их за отдачу», — сказал Петраков в эфире «Наш футбол».

На 15-й минуте встречи нападающий столичного клуба Квинси Промес реализовал пенальти.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Томь
Комментарии (10)
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MURAD F. A.
1494094897
можно и не смотреть, вы правы
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BANNIKOV1970
1494095439
на табло смотри
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FC ЖИЛЬДУН
1494097014
Петраков- тренер?Сколько команд им похоронено?
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Oleg1956
1494097380
Господин Петраков посмотрите что ваши дети делали в первом тайме. Скажите спасибо что на Ещенко не получили за откровенный удар в лицо и еще иногда просматривайте передачу Свисток и Вы увидите что самая грубая это ваша молодежь.
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Dominator777
1494098937
Спартак и без этого сомнительного пеналя первое место не упустил бы. Жаль, что судья из ничего победу новому чемпиону "сделал".
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Valera-Verim
1494103308
после пендаля этого-переключил. честно-стыдно стало!
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Gerero2198
1494140465
Даже болелы спама признают левый пеналь и только глушак с бубном уверены в обратном.
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