Экс-игрок NBA Стив Нэш поддержал «Мальорку», борющуюся за выживание в Сегунде

«Мальорка» с минимальным счетом обыграла «Эльче» в матче 37-го тура второго дивизиона Испании. По завершении встречи экс-баскетболист «Финикса», «Далласа» и «Лейкерс» Стив Нэш поздравил команду с сохранением шансов на выступление в Сегунде в следующем сезоне.

«Очень горжусь парнями из «Мальорки» за бойцовский дух, который они показывают в борьбе за выживание в Сегунде», – написал канадец в твиттере.

За пять туров до конца чемпионата команда находится на 21-й строчке с 39-ю баллами.

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