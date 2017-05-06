Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Экс-игрок NBA Стив Нэш поддержал «Мальорку», борющуюся за выживание в Сегунде

    «Мальорка» с минимальным счетом обыграла «Эльче» в матче 37-го тура второго дивизиона Испании. По завершении встречи экс-баскетболист «Финикса», «Далласа» и «Лейкерс» Стив Нэш поздравил команду с сохранением шансов на выступление в Сегунде в следующем сезоне.

    «Очень горжусь парнями из «Мальорки» за бойцовский дух, который они показывают в борьбе за выживание в Сегунде», – написал канадец в твиттере.

    За пять туров до конца чемпионата команда находится на 21-й строчке с 39-ю баллами.

    Календарь Сегунды

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 21:36
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +92

      Eighty 13 октября 2017, 15:02

      Ещё бы он её не поддержал, ведь он её владелец

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11