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  • Хусаинов: «Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти в матче против «Томи» не было»

Хусаинов: «Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти в матче против «Томи» не было»

6 мая 2017, 21:26
46

Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью» (1:0).

«В общем-то Алексей Сухой нормально отсудил, но те острые моменты, которые нуждаются в активном принятии решении и решительности, оставляют желать большей конкретики. Всe было расплывчато. Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти-то не было. Никакого нарушения! Несколько туров назад «Локомотив» и «Амкар» судил Сергей Иванов из Ростова. Кверквелия упал, Иванов назначил пенальти, а потом извинялся. Не должно быть такого. Если ты вышел на поле, то несeшь ответственность. Пенальти должен быть для всех понятен, а тут Денис Глушаков обманул судью, сотворив падение. А ведь этот эпизод стал решающим.

Если ты принимаешь решение, а пенальти – это очень жeсткое наказание, дай хоть жeлтую карточку, если не хочешь удалять игрока. Вообще же никакого нарушения не было, это абсурдно. Так же было в Оренбурге, когда «Зенит» играл и Вилков на моменте с прыжком Жиркова назначил пенальти. Дай хоть желтую, в подтверждение своей правоты!

Что касается офсайда на Квинси, то был правильным. Помощник просто великолепный! И в этой ситуации, и на добивании верно разобрался в эпизоде», – сказал Хусаинов.

Ранее главный тренер томского клуба Валерий Петраков назвал пенальти в матче на «Открытие Арене» сомнительным.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Томь
Комментарии (46)
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turist82
1494095578
Ну за оскорбления надо бы ему морду разбить и заставить сожрать собственные выбитые зубы.
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ВасяК
1494095967
Не было пендаля,забили бытри или четыре!!!
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Krics
1494095969
Ху*саинов твое мнение ниочем все видели этот эпизод, всех К/Б с победой.
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cska-62
1494096942
Удалось посмотреть в прямом эфире только второй тайм. Эпизод с назначением пенальти видел в обзоре. Не стал бы так категорично утверждать, как Хусаинов. Нарушение правил на Глушакове всё же было, вот только к мячу он явно не успевал и решил, похоже, завалиться. Очень сложный эпизод. По моему мнению: и нарушение на Глушакове было, ибо его защитник прихватил и отпустил, и Глушаков мог бы спокойно остаться на ногах, но поскольку к мячу уже не успевал, то предпочёл эффектно упасть! Решайте сами! Гол Промеса отменён совершенно правильно. Никакого пассивного положения вне игры не было и быть не могло в принципе, ибо он оставался в игре и забил на добивании гол. Почему у красно-белых сегодня игра во втором тайме не шла (первый тайм не видел), объясняется нервным перенапряжением. И вроде как задачу по существу решили, и вроде как бы ещё очки нужны для досрочного завоевания золотых медалей. Такое бывает. Если завтра "Зенит" потеряет очки в матче с "Тереком", то и снимется это напряжение. Если же нет, то в Перми красно-белые могут ещё слабее сыграть. Но очко своё в трёх оставшихся играх они всё равно получат. Да и "Зенит" без потерь финальный отрезок первенства не пройдёт. "Спартак" - чемпион! Пусть пока и не официально.
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sochi-2013
1494098108
Конечно не Паршивлюк, но гниловатенько. Спартак сам себе нагадил. Даже, после такой победы, поздравлять с чемпионством неприлично. Вот Петракова, за такую команду, хочется поблагодарить.
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Atom2020
1494098128
"красно-пузых болельщиков"? ... на себя бы посмотрел, алкаш красномордый ... понавылезают всякие ...
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Правдоруб100
1494099728
Если чемпион не может справиться с дохлой Томью, то какой это чемпион???!!! Следующий сезон, по ходу, Спартак сливается, как и должно быть с гниленькой командой!!! Не он выиграл, а другие проиграли, недотянули и т.д.
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Garrincha58
1494104637
а чемпион то липовый как и весь наш футбол вот поугораю на следующий сезон в ЛЧ этим чемпионам так просраться дадут
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мы_не_рабы
1494105921
Хочется спросить словами классика: "А судьи кто?" Хамло. Оскорбил болельщиков, вслед за "игрочишкой" и "птицей- говоруном". Одень очки и смотри за бедром защитника, это не хоккей. А Глушаков - молодец, исполнил.
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MrRonRSM
1494122399
Ну насчет пенальти тут можно сказать не сомнительный, а спорный и судья выбрал поставить( не так уж и часто спартак их дают) и еще не известно сколько бы наколотил Спартак томичам если бы не было пеналя, а насчет игры думаю сказалось что 5 дней назад играли с ЦСКА и там отдали все силы матч был одним из лучших! Имхо
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