Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Хусаинов: «Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти в матче против «Томи» не было»

    Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью» (1:0).

    «В общем-то Алексей Сухой нормально отсудил, но те острые моменты, которые нуждаются в активном принятии решении и решительности, оставляют желать большей конкретики. Всe было расплывчато. Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти-то не было. Никакого нарушения! Несколько туров назад «Локомотив» и «Амкар» судил Сергей Иванов из Ростова. Кверквелия упал, Иванов назначил пенальти, а потом извинялся. Не должно быть такого. Если ты вышел на поле, то несeшь ответственность. Пенальти должен быть для всех понятен, а тут Денис Глушаков обманул судью, сотворив падение. А ведь этот эпизод стал решающим.

    Если ты принимаешь решение, а пенальти – это очень жeсткое наказание, дай хоть жeлтую карточку, если не хочешь удалять игрока. Вообще же никакого нарушения не было, это абсурдно. Так же было в Оренбурге, когда «Зенит» играл и Вилков на моменте с прыжком Жиркова назначил пенальти. Дай хоть желтую, в подтверждение своей правоты!

    Что касается офсайда на Квинси, то был правильным. Помощник просто великолепный! И в этой ситуации, и на добивании верно разобрался в эпизоде», – сказал Хусаинов.

    Ранее главный тренер томского клуба Валерий Петраков назвал пенальти в матче на «Открытие Арене» сомнительным.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.05.2017 21:26
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +744

      кеша_КБ 7 мая 2017, 11:27

      - Хусаинов!!!, тебе не стыдно носить такую фамилию???(кто не знает, я имею в виду замечательного футболиста Спартака и человека Галимзяна Хусаинова!!!).Кто тебе давал право оскорблять людей???, лучше посмотри на своё пузо - явная дисфункция желчного пузыря)))...Так ,как ТЫ - ведут себя только БЫДЛО! Сам напросился!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1098

      NEON-SM 7 мая 2017, 09:16

      краснопузых говоришь, международня категория, что-то сдесь не клеиться

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 7 мая 2017, 08:44

      Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов * Всё было расплывчато.*....грибы употребляете СУДАРЬ ?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 7 мая 2017, 06:43

      каждый день одно и то же...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +160

      виктоша 7 мая 2017, 06:06

      Какой-то он нечестный, этот капитан.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +320

      MrRonRSM 7 мая 2017, 04:59

      Ну насчет пенальти тут можно сказать не сомнительный, а спорный и судья выбрал поставить( не так уж и часто спартак их дают) и еще не известно сколько бы наколотил Спартак томичам если бы не было пеналя, а насчет игры думаю сказалось что 5 дней назад играли с ЦСКА и там отдали все силы матч был одним из лучших! Имхо

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 7 мая 2017, 00:25

      Хочется спросить словами классика: "А судьи кто?" Хамло. Оскорбил болельщиков, вслед за "игрочишкой" и "птицей- говоруном". Одень очки и смотри за бедром защитника, это не хоккей. А Глушаков - молодец, исполнил.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +138

      Александр Агеев 7 мая 2017, 00:04

      А я считаю,что пенальти был.В отличии от момента с Жирковым,где защитник пытался увернуться от игрока,сначала был контакт,что не дало Глушакову выйти на ударную позицию, потом уже Глушаков решил упасть,когда понял,что не успевает ударить.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 мая 2017, 00:03

      а чемпион то липовый как и весь наш футбол вот поугораю на следующий сезон в ЛЧ этим чемпионам так просраться дадут

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +124

      Seraffim > Garrincha58 7 мая 2017, 00:32

      Вы начинали угорать, когда чемпионат только начался, а Спартак оказался на первом месте. После каждого тура, мечтали о его падении, а он все не падал и не падал, а только увеличивал отрыв от конкурентов. Теперь у вас вся надежда на ЛЧ и неудачное выступление в ней красно-белых. Ну-ну... мечтать не вредно.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +684

      Докторо123 6 мая 2017, 23:58

      А какая теперь разница ? Судьи у нас сомнительные, вот и пенальти сомнительные.. Спартак молодцы, стараются, вот и результат есть.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11