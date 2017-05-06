Хусаинов: «Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти в матче против «Томи» не было»

Экс-арбитр международной категории Сергей Хусаинов прокомментировал судейство в матче 27-го тура РФПЛ между «Спартаком» и «Томью» (1:0).

«В общем-то Алексей Сухой нормально отсудил, но те острые моменты, которые нуждаются в активном принятии решении и решительности, оставляют желать большей конкретики. Всe было расплывчато. Как бы это ни было печально для краснопузых болельщиков, пенальти-то не было. Никакого нарушения! Несколько туров назад «Локомотив» и «Амкар» судил Сергей Иванов из Ростова. Кверквелия упал, Иванов назначил пенальти, а потом извинялся. Не должно быть такого. Если ты вышел на поле, то несeшь ответственность. Пенальти должен быть для всех понятен, а тут Денис Глушаков обманул судью, сотворив падение. А ведь этот эпизод стал решающим.

Если ты принимаешь решение, а пенальти – это очень жeсткое наказание, дай хоть жeлтую карточку, если не хочешь удалять игрока. Вообще же никакого нарушения не было, это абсурдно. Так же было в Оренбурге, когда «Зенит» играл и Вилков на моменте с прыжком Жиркова назначил пенальти. Дай хоть желтую, в подтверждение своей правоты!

Что касается офсайда на Квинси, то был правильным. Помощник просто великолепный! И в этой ситуации, и на добивании верно разобрался в эпизоде», – сказал Хусаинов.

Ранее главный тренер томского клуба Валерий Петраков назвал пенальти в матче на «Открытие Арене» сомнительным.