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    «Интер» и «Челси» претендуют на экс-защитника «Зенита» Гарая

    Футболист «Валенсии» Эсекьель Гарай летом может сменить команду. Согласно данным Tuttosport, в услугах 30-летнего защитника заинтересованы «Интер» и «Челси». Источник сообщает, что аргентинец доволен своим положением в нынешнем клубе, но хотел бы работать с Антонио Конте и играть в Лиге чемпионов.

    В нынешнем сезоне Гарай забил один гол в 31-м матче всех турниров. «Летучие мыши» занимают 13-е место в турнирной таблице Примеры. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока «Реала» в 12,75 миллионов евро.

    С июля 2014 года по август 2016 Гарай был футболистом санкт-петербургского «Зенита».

    Источник: Tuttosport

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    06.05.2017 20:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +248

      KingRey21 6 мая 2017, 21:06

      Эсекьель Гарай-не воспитанник Реал Мадрид,младший брат да,но не Эсекьель!

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