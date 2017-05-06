«Интер» и «Челси» претендуют на экс-защитника «Зенита» Гарая

Футболист «Валенсии» Эсекьель Гарай летом может сменить команду. Согласно данным Tuttosport, в услугах 30-летнего защитника заинтересованы «Интер» и «Челси». Источник сообщает, что аргентинец доволен своим положением в нынешнем клубе, но хотел бы работать с Антонио Конте и играть в Лиге чемпионов.

В нынешнем сезоне Гарай забил один гол в 31-м матче всех турниров. «Летучие мыши» занимают 13-е место в турнирной таблице Примеры. Портал Transfermarkt оценивает экс-игрока «Реала» в 12,75 миллионов евро.

С июля 2014 года по август 2016 Гарай был футболистом санкт-петербургского «Зенита».