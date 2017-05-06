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    Голкипер «Баварии» Ульрайх пропустит остаток сезона

    «Бавария» в матче 32-го тура чемпионата Германии одержала победу над «Дармштадтом» со счетом 1:0.

    Резервный голкипер мюнхенской команды Свен Ульрайх не попал в заявку из-за травмы локтевого сустава. 28-летний немец не сыграет в оставшихся матчах сезона.

    Место в воротах команды Карло Анчелотти занял 36-летний Том Штарке. Ранее «Бомбардир» писал о том, что основной вратарь немецкого клуба Мануэль Нойер также выбыл до конца сезона и пропустит Кубок конфедераций.

    В апреле «Бавария» разгромила «Вольфсбург» со счетом 6:0 и досрочно выиграла Бундеслигу.

    Источник: ФК «Бавария»

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    06.05.2017 19:41
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