Нойер пропустит Кубок конфедераций

Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, сломавший ногу в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», пропустит Кубок конфедераций, сообщает AFP. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Нойер будет восстанавливаться не менее восьми недель.

В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Нойер провел за «Баварию» 26 матчей, пропустив в них 13 мячей.

Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч проиграла «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В игре на «Сантьяго Бернабеу» в ворота немецкого клуба влетели четыре мяча.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.