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    Нойер пропустит Кубок конфедераций

    Голкипер «Баварии» и сборной Германии Мануэль Нойер, сломавший ногу в четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против «Реала», пропустит Кубок конфедераций, сообщает AFP. Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге рассказал, что Нойер будет восстанавливаться не менее восьми недель.

    В нынешнем сезоне немецкой Бундеслиги Нойер провел за «Баварию» 26 матчей, пропустив в них 13 мячей.

    Напомним, «Бавария» по сумме двух встреч проиграла «Реалу» в четвертьфинале Лиги чемпионов. В игре на «Сантьяго Бернабеу» в ворота немецкого клуба влетели четыре мяча.

    Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.04.2017 14:57
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +41

      Лопатка 19 апреля 2017, 16:22

      жаль

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 19 апреля 2017, 16:16

      Ну я Ноера как человека не знаю, но когда он сказал, про Роналду и трусы и буквально через месяц сам снялся в рекламе трусов, для меня это показатель.Спортсмен он отличный и жаль его не будет на Кубке, это потеря для футбола и привлекательности турнира.
      Здоровья ему!

      0
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      Рейтинг: +160

      sergun-kuk 19 апреля 2017, 15:54

      Огромная потеря! Быстрее поправляйся!

      4
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      Рейтинг: +179

      elizaveta-285 19 апреля 2017, 15:53

      Очень жаль!

      1
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      Рейтинг: +625

      and4ever86 19 апреля 2017, 15:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Пи3дец карьере...а жаль!

      -5
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 апреля 2017, 15:05

      Потеря для немцев!

      0
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