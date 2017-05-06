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    Бундеслига. Бернат принес «Баварии» победу над «Дармштадтом» и другие результаты

    В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» одержала минимальную победу над «Дармштадтом» благодаря точному удару Берната на 18-й минуте. В другой встрече дортмундская «Боруссия» взял верх над «Хоффенхаймом». Голами в составе «шмелей» отметились Ройс и Обамеянг.

    В остальных поединках «Ингольштадт» сыграл вничью с «Байером», «Айнтрахт» уступил «Вольфсбургу», а «Боруссия» из Менхенгладбаха вырвала ничью у «Аугсбурга».

    Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

    Бавария – Дармштадт – 1:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бернат, 18.

    Ингольштадт – Байер – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Киттель, 73; 1:1 – Хавец, 78.

    Боруссия М – Аугсбург – 1:1 (0:0)

    Голы: 0:1 – Финнбогасон, 57; 1:1 – Хан, 90+4.

    Айнтрахт – Вольфсбург – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Дидави, 48; 0:2 – Гомес, 63.

    Боруссия Д – Хоффенхайм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ройс, 4; 2:0 – Обамеянг, 82; 2:1 – Крамарич, 85 (с пенальти).

    Календарь Бундеслиги

    Турнирная таблица Бундеслиги

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.05.2017 18:24
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